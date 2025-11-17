葛仲珊直升機飛3樓 自爆有懼高症：當場腿軟

饒舌界鄧麗君Miss Ko 葛仲珊宣布回歸歌壇。（索尼音樂提供）

Miss Ko 葛仲珊回來了！新歌〈homerun 全壘打〉短短不到一週就吸引近百萬點擊，讓她驚訝直呼：「一夜之間收到上千封簡訊，不知道要怎麼回覆。」16 日她身穿 33 號球衣親自現身棒球場，為「紅白明星公益棒球賽」演唱這首全新單曲。Miss Ko 在球場接受訪問時表示，從小葛媽媽就叫她「珊珊」，諧音「33」也因此成為她的幸運數字。喜愛棒球的她，甚至曾在紐約替大都會隊（New York Mets）開球，這回推出新歌，讓她相當興奮。

Miss Ko 的全新單曲〈homerun 全壘打〉大量運用中、日、英的諧音，並以「全壘打」的棒球意象，正式宣告重返樂壇。為了這次氣勢萬鈞的回歸，MV 拍攝時 Miss Ko 帶領舞者以「嘻哈棒球舞」登場，沒想到老天爺也來助陣，一場「全雷打級」雷雨一路從拍攝開始狂下到凌晨四點，大雨毫不留情地灌進現場，與燃燒的球棒上演水火交織的震撼畫面。為了呈現歌曲氣勢，導演還特別調來巨型升降機，將Miss Ko升到三層樓高與空拍機對視拍攝，試圖捕捉她炸燃嘻哈的霸氣視角。鏡頭前她穩坐后位，但實際上Miss Ko本人有懼高症，她苦笑說：「升降機一升上去我就腿軟了。」不過為了這支回歸之作，她也笑說：「不能認輸，一定要好好表現。」

除了單曲回歸，她也同步受到超級天后張惠妹之邀，將登上台東跨年舞台，以滿滿的嘻哈能量帶大家「跳進 2026」，把氣勢一路燃進新的一年。

