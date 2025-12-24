葛仲珊相隔9年回歸宣布「有伴了」！陪她熬過憂鬱低潮

葛仲珊推出新專輯《soul.food 靈食》。索尼音樂提供

暌違9年，葛仲珊（Miss Ko）的新專輯《soul.food 靈食》，完整收錄葛仲珊近年在低潮與日常之間，慢慢整理內在狀態的心路歷程。第二波主打〈got.to.believe〉誕生於葛仲珊走過憂鬱低潮的生命階段，靈感來自陪伴她重返生活節奏的愛犬「小潘」。

MV以類舞台劇形式呈現，運用長鏡頭與場面調度，從鎂光燈下的自我審視，一路走向卸下防備的內心世界。畫面隨著小潘的出現產生情緒轉折，最終走向開闊的海邊，象徵從封閉、被困住，到重新走向生活的完整歷程。

MV中，小潘入鏡演出成為最自然、也最無法被設計的存在。葛仲珊分享，正是因為每天餵食、散步與被需要的生活節奏，讓她在重複而平凡的日常中，慢慢找回內在平衡與對世界的信任，一步步走出封閉狀態，重新回到生活之中。她也在歌曲中保留了小潘的叫聲，作為最私密、最溫柔的彩蛋。

忙完專輯拍攝與宣傳行程後，葛仲珊終於在耶誕節迎來短暫假期，與好友及小潘一同度過溫馨時光。接下來她將全力準備台東跨年演出，預告將帶來多首新專輯歌曲，並安排限定合作驚喜，久違的跨年舞台，將以全新狀態回饋歌迷的等待與陪伴。

