葛仲珊睽違9年出輯！認因壓力陷低潮「五官失能」吐近況

「華語嘻哈皇后」葛仲珊Miss Ko曾以首張專輯《Knock Out 葛屁》獲得金曲獎「最佳新人獎」，沉潛9年，她將在12月23日推出全新專輯《soul.food 靈食》。而她22日出席電台活動，打造了一台專屬限定的「soul.food 靈食」餐車分享3款套餐給歌迷，也透露曾因壓力陷入低潮，是愛犬幫助她走出陰霾。

葛仲珊將在12月23日推出新專輯《soul.food 靈食》。（圖／Hit Fm聯播網提供）

葛仲珊坦言在新專輯誕生前，經歷了一段沒有期限的休息期以及長時間的低潮，甚至長達2年感受不到食物的味道、耳朵對所有音樂麻木，不管聽什麼風格的音樂，對她來說都一模一樣，讓她一度每天幾乎什麼都不做，看醫生之後才知道是壓力造成的憂鬱症狀，但她依然正向面對：「就一起共存，去習慣吧！」

廣告 廣告

在低潮期間，葛仲珊養了愛犬「小潘」，因為照顧愛犬，她的生活變規律、作息也正常。她也提到小潘非常有靈性，每當她低落時，就會主動陪在她身邊。2019年12月，她一如往常煮飯，煎了一顆再簡單不過的荷包蛋，但在那一天，她終於嘗到了蛋的味道，「因為吃到蛋的味道，我就爆哭了」接著，她聽音樂也終於可以感受到音樂的氛圍，因此認為小潘是她的天使，治癒了她的身心。

葛仲珊為新專輯打造專屬限定的「soul.food 靈食」餐車。（圖／Hit Fm聯播網提供）

葛仲珊分享套餐給歌迷與民眾。（圖／Hit Fm聯播網提供）

葛仲珊認為新專輯《soul.food 靈食》是她生活中收集到一小片一小片的陪伴、簡單、自我對話、肯定，成為精神的營養成分，像糧食一般，補充著她，度過低潮，「這張專輯裡每一首歌，都有一個我想給自己的力量。」也透露新專輯邀請頂尖混音傳奇Neal H Pogue、葛萊美級母帶製作人Mike Bozzi操刀，國際大師Neal H Pogue擔任過Justin Bieber、Tyler, The Creator、Doja Cat等國際級歌手的音樂作品混音，多次獲得葛萊美獎肯定。

對於新專輯母帶由葛萊美音樂殿堂級的大師Mike Bozzi製作，葛仲珊表示：「每聽一次歌曲，都會發現大師們更多的細節！」專輯也特別合作美國編曲混音師John McLucas，John為歌曲添加了「調味」，歌曲的靈魂、groove都在他的巧思及創意下，完美地表達了歌曲的想法。

她也期待在台東跨年晚會舞台上，可以用滿滿嘻哈能量帶著大家「跳進2026」，把氣勢一路燃到新的一年，讓大家大快朵頤這份音樂精神糧食。

延伸閱讀

北捷隨機殺人4死！網掀抵制《角頭》聲浪 黃尚禾發聲：有點不公平

張文冷血奪3命！犯案前一天戶頭僅剩39元 母每季匯款3萬

北市警全面追查張文動機 設隨機殺人案檢舉專線