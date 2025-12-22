葛仲珊睽違9年回歸！突曝陷低潮「五官失能」最新近況曝

葛仲珊睽違9年發行全新專輯。（圖／Hit Fm聯播網提供）





「華語嘻哈皇后」葛仲珊（Miss Ko ）沉潛9年，將在12月23日推出全新專輯《soul.food 靈食》，今（22）日她出席電台活動，坦言在專輯誕生前曾經歷了一段低潮期，「五官感受不到任何感覺」。

葛仲珊坦言，在專輯誕生前，經歷了一段沒有期限的休息期以及長時間的低潮，甚至長達兩年感受不到食物的味道、耳朵對所有音樂麻木，她憶起當時情況表示，那時候只知道自己的五官感受不到任何特別感覺，不管聽什麼風格的音樂，對她來說都一模一樣，看醫生之後才知道是壓力造成的憂鬱症狀，但她依然正向面對：「就一起共存，去習慣吧！」

葛仲珊為新專輯打造專屬限定的「soul.food 靈食」餐車。（圖／Hit Fm聯播網提供）

在低潮期間，葛仲珊養了一隻愛犬「小潘」，因為照顧小潘，她的生活變規律、作息也正常，每當她低落時，小潘就會主動陪在她身邊。葛仲珊提到，在2019年12月，她煎了一顆再簡單不過的荷包蛋，但在那一天，她終於嘗到了蛋的味道，「因為吃到蛋的味道，我就爆哭了」接著，她聽音樂也都恢復聽覺，可以感受到音樂的氛圍，她認為小潘是她的天使，治癒了她的身心。

葛仲珊表示，新專輯《soul.food 靈食》是她生活中收集到一小片一小片的陪伴、簡單、自我對話、肯定，成為精神的營養成分，像糧食一般，補充著她，度過低潮。「這張專輯裡每一首歌，都有一個我想給自己的力量」它們保留著養分，未來如果自己陷入黑暗，這張專輯會治癒她。



