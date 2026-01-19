葛仲珊自認財富自由！她消失9年真實狀態全說了…

娛樂中心／饒婉馨報導

饒舌歌手葛仲珊（Miss Ko）睽違九年終於重返樂壇，帶著新專輯宣告回歸。她近日接受專訪，大方分享消失這段期間的真實生活，透露這九年除了學習調整情緒平衡，還靠著敏銳的投資眼光累積資產，甚至連收藏二手腳踏車都能「翻倍賺」，坦言自己已達到「財富自由」，不回歸音樂也不缺錢。





葛仲珊證實財富自由！投資這些股票賺翻 消失九年完全不想回歌壇

葛仲珊參加台東跨年晚會時，帶著愛犬一同上台歡唱。（圖／翻攝自IG ＠misskonyc）

根據《三立新聞網》專訪報導，葛仲珊透露這9年休息時間不只是在放鬆，也學習著去跟情緒共處，「我在學怎麼調整心情上的不平衡，因為發完專輯後，其實壓力還是一直存在」，不過她現在選擇用不同的心態去面對，更直言「這是我必須先完成的一件事」。

靠投資達成財富自由！賣二手腳踏車「500變4000美金」

當她談到消失期間的生計，葛仲珊表現得相當坦率，表示自己對投資算是有天生敏銳度，「我跟高中朋友都會玩股票，他媽媽很厲害，很早就買特斯拉，也買過黃仁勳相關的股票」，並提到自己在疫情期間迷上收藏BMX腳踏車，會以低價購入再轉售，「我一開始是想收藏，只買了六台，一台五百塊，賣到四千多美金，用 eBay 賣，光那個就賺翻」；面對未來生計，她指稱自己花費不多，「我覺得我可能不會缺錢，因為如果不做某件事，也不用負擔那個開支」，目前的財務安全感，讓她能更加專注於創作本質。

廣告 廣告

葛仲珊證實財富自由！投資這些股票賺翻 消失九年完全不想回歌壇

她坦承自己已經不需要靠音樂賺錢，目前只為自己而創作。（圖／翻攝自IG ＠misskonyc）

曾五年不想上台！金曲演出成轉捩點

葛仲珊對於新專輯的壓力來源，並非因為外界期望或成績，而是專輯一切細節都必須親自處理，「專輯設計、MV 全部都是我在處理，我對這張專輯沒有什麼期待，寫完、做完，我已經得到我要的」，同時也透露自己過去的作品幾乎都交由團隊協助完成，這次選擇自己製作，反而變成一種責任；至於回歸樂壇的契機，她坦承跟2023年金曲表演有關聯，「那之前我已經五年沒有想過要上台，甚至一度不太想接」，不過考量到嘻哈50週年、她個人得獎滿10年的意義，仍上台演出，卻意外重拾自信「那次回來後，我發現其實我還可以」。葛仲珊加碼分享，再次投身音樂，與遇到對的夥伴有極大關係「遇到現在的經紀人，合作起來有默契，也有機會跟不同的人一起做音樂」。

原文出處：葛仲珊證實不靠音樂「財富自由」！她消失9年…真實狀態曝光：其實我還可以

更多民視新聞報導

洪詩顧公公被酸「鬼故事」！網點名這女星：人生勝利組

呱吉「妍霏沒霸凌李多慧」被批瞎挺！苦苓不忍揭4重點

玉兔曝二寶媽日常！躺沙發「邊睡邊哺乳」畫面曝

