葛仲珊致敬大谷翔平！跨界合體主播徐展元 揭他私下面貌

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

葛仲珊首支回歸單曲〈homerun 全壘打〉即將上線，這首單曲誕生於2024年世界棒球 12 強賽開打期間，她在台北與好友一起瘋看比賽，中華隊贏球的那一晚，她被全民熱血氣氛點燃，隔天立刻一口氣寫出這首作品，向「棒球之神」大谷翔平致敬，該取還與熱血主播徐展元合作，嘴上功夫了得的兩大「名嘴」首度跨界碰撞，現場互飆嘴炮火花四射，徐展元更激動喊出經典名言：「好想贏葛仲珊！」

廣告 廣告

葛仲珊跨界與徐展元合作。（圖／索尼音樂提供）

〈homerun 全壘打〉歌詞充滿葛仲珊標誌性的中文嘻哈語感，更直接致敬「棒球之神」大谷翔平：「他一出手就是 homerun！」棒球魂瞬間點燃。整首歌曲創作過程宛如帥氣揮棒，一口氣跑回本壘，也正呼應她的回歸。

葛仲珊推出新歌〈homerun全壘打〉。（圖／索尼音樂提供）

此次Miss Ko葛仲珊與徐展元透過〈homerun全壘打〉跨界合體，當徐展元熱力十足的播報碰上Miss Ko感染力極強的饒舌，播報界和饒舌界的兩大山頭相遇，究竟會碰撞出什麼火花？兩人也都十分期待，葛仲珊笑說：「這次的合作真的是印象深刻，展元哥平常說話和播報時真的不太一樣，ㄧ開口播報就像炮彈發射一樣、氣勢很強，非常專業！我們兩個一起合作很好玩。」

更多FTNN新聞網報導

凱蒂佩芮切了未婚夫奧蘭多布魯！吐心情「OK繃貼滿破碎的心」

寫歌駁雙魚座愛情不專一 張鶴曦錄音唱到差點哭出來

楊丞琳時隔17年合作老搭檔 拍MV眼神傳情：像回到20幾歲的感覺

