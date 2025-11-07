葛仲珊致敬大谷 新歌諧音梗開轟

葛仲珊首支回歸單曲〈homerun 全壘打〉，7日霸氣上線。

記者戴淑芳∕台北報導

嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊強勢回歸〈homerun全壘打〉，7日上線霸氣開轟，中英日諧音梗齊發，燃燒棒球魂巧撞MLB世界大賽，致敬大谷翔平引爆話題。

葛仲珊首支回歸單曲〈homerun 全壘打〉誕生於2024年世界棒球12強賽開打期間，她在台北與好友一起瘋看比賽，中華隊贏球的那一晚，她被全民熱血氣氛點燃，隔天立刻一口氣寫出這首作品。

歌詞以中英日3語諧音梗連發，還向「棒球之神」大谷翔平致敬，恰巧道奇隊上週末衛冕MLB世界大賽冠軍，熱愛棒球的葛仲珊也全程緊盯賽事，對於自己的單曲上架時間剛好巧撞賽事高潮，她也笑說：「真的沒有安排過，畢竟我支持的另外一隊藍鳥沒有贏」。

葛仲珊（右）與熱血主播徐展元合作，兩人互飆嘴炮火花四射。

棒球魂燃燒的葛仲珊此次也與熱血主播徐展元相遇，嘴上功夫了得的兩大「名嘴」首度跨界碰撞，現場互飆嘴炮火花四射，葛仲珊笑說：「這次的合作真的是印象深刻。」