葛仲珊與馬饒舌 ３馬舞力全開

葛仲珊在MV中與馬共舞、對馬饒舌，打造世界級嘻哈宇宙。

記者戴淑芳∕台北報導

華語嘻哈皇后葛仲珊〈b.complex B群〉單曲MV上架，葛仲珊在MV中與馬共舞、對馬饒舌，打造世界級嘻哈宇宙。

沉潛9年後，葛仲珊預計於今年末推出睽違已久的新專輯《soul.food 靈食》。全新單曲〈b.complex B群〉MV全程在馬場實景拍攝，Miss Ko與3匹馬演員共舞、饒舌，呈現荒謬又詩意的超現實風格。

她笑著分享：「這3匹馬真的都是演技派！我一到現場打招呼，牠們竟然同時轉頭看著我，像在說HELLO！」她也補充：「牠們不只演技好，還會跟著歌曲跳動，超級厲害！」這些意外又真實的互動，為MV增添了實景拍攝才有的魅力！全新單曲〈b.complex B群〉MV即日全面上架。

廣告 廣告

葛仲珊在社群寫下：「新的歌，新的專輯，新的開始！」她坦言自己消失多年，是因為花了非常多時間調整狀態與健康，直到真正回到獨立、穩定與清晰後才決定重新出發，「這就是現在的我：清醒、決心也不複雜。」

新歌〈b.complex B群〉竟然是她與製作KVN在20分鐘內共同完成的作品，句句提醒她音樂不必complex、人生也不必複雜。