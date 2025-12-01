葛仲珊走出兩年情緒黑洞 重啟音樂人生「PTSD 仍然存在」

葛仲珊將推出全新專輯《soul.food 靈食》。（圖／索尼音樂提供）

Miss Ko葛仲珊將於年末發行睽違歌壇9年的全新專輯《soul.food 靈食》，以自癒能量和嶄新的音樂觀重返歌壇。這張專輯源自她生命中最深的一段低潮，曾因長期情緒黑洞導致兩年嚐不出食物味道、對音樂麻木，直到「靈魂被喚醒」才讓創作重新流動。

《soul.food 靈食》不為迎合主流，而是將生活中的微小陪伴、對話與肯定，收集成她的「精神糧食」。葛仲珊說：「每一首歌都有一個我想給自己的力量。」專輯成為她對抗黑暗的養分，展現出更成熟、內心長出來的嘻哈態度。

廣告 廣告

葛仲珊透露自己曾因長期情緒黑洞導致兩年嚐不出食物味道、對音樂麻木。（圖／索尼音樂提供）

全新主打單曲〈b.complex B群〉再次展現 Miss Ko 對語言、節奏的獨特掌握。歌曲以極簡節奏和慵懶泰然的語氣，即興唱出「不必 complex」（不必複雜），再到諧音「b complex（B 群）」。從營養品到生活哲學，她幽默地探討了現代人生活中的「complex（複雜性）」，展現出她這些年長出的靈魂哲思。

這次帶著一張不太一樣的葛仲珊專輯回到音樂圈，對 Miss Ko 來說，面對創作與表演的PTSD仍然存在，與情緒起伏共處也成為日常，「不過這次專輯製作過程，似乎都有一個力量，自然而然會發生最適合的一切」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她一夜連結2男生下雙胞胎「DNA揭父親竟不一樣」 女子坦承：從沒想過會這樣

不是連假卻全台都在標！明年11/28到底怎麼了 網一看全懂

「戰地風蝦皮店」要拆了！ 營業不到1年被爆是違建