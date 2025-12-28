葛仲珊走出憂鬱靠牠！全力備戰台東跨年 預告有限定彩蛋

「嘻哈皇后」Miss Ko葛仲珊睽違九年推出新專輯《soul.food 靈食》，記錄她走過低潮、逐步自癒的過程。而剛與好友及愛犬度過聖誕假期的她也透露，近期將全力備戰台東跨年，預告這次不僅會演唱多首新專輯的歌曲，還有特別的「限定合作」彩蛋，歌迷可以好好期待。

Miss Ko葛仲珊睽違九年推出新專輯《soul.food 靈食》。（圖／索尼音樂 提供）

葛仲珊新專輯主打歌〈got.to.believe〉誕生於她走過憂鬱低潮的生命階段，是寫給陪伴她走出房間、重新回到生活的愛犬小潘。她曾形容自己像被困在房間裡，沒有力氣面對世界，而因為養狗，每天起床餵食、帶小潘出門散步，那種被需要的生活節奏，讓日子重新有了重量。

葛仲珊透露，狗狗的名字是「狗自己取的」，原本想叫它Olivia，卻怎麼叫都沒有回應，最後才成了現在的小潘。歌曲中也藏有細膩巧思，特別保留了小潘的叫聲，正是她們平時互動時的真實聲音。而在MV拍攝當天，葛仲珊正逢手部受傷、連舉手都吃力的狀態，仍在拍攝前緊急治療後完成拍攝。

葛仲珊新專輯主打歌是寫給陪伴她走出房間、重新回到生活的愛犬小潘。（圖／索尼音樂 提供）

談到這首歌想對大家說什麼，葛仲珊表示：「每一個養寵物的人都會懂那種愛，那是一種很難用語言形容的感覺。」她也分享，每年耶誕節，家裡一定會有一棵耶誕樹，和朋友、家人一起裝飾耶誕樹已成為固定的過節慣例。

而在忙了好一陣子的專輯相關拍攝和宣傳工作，葛仲珊在耶誕節終於好好放假了一天假，約了好友相聚，還有愛犬小潘陪伴。之後她將全力準備台東跨年，並透露這次會演唱多首新專輯的歌曲，還有特別的「限定合作」彩蛋，久違的跨年舞台要送給歌迷驚喜演出。

葛仲珊在耶誕節好好放了一天假，約了好友相聚，還有愛犬小潘陪伴。（圖／索尼音樂 提供）

