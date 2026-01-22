葛仲珊走過憂鬱症！方大同入夢「生前音檔」成創作關鍵

葛仲珊完成生命之作〈b.ye 畢業〉。（圖／ 索尼音樂）





嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊今（22）日推出特別設計的麥片盒式包裝實體專輯《soul.food 靈食》，全新主打〈b.ye 畢業〉MV同步上架；新歌〈b.ye 畢業〉不只是專輯中的重要篇章，更是一首從生命深處走出來的作品，這首歌寫了很久、一度停在原地，直到某一天，葛仲珊夢見已離世的好友方大同，在夢中得到一個訊息，才讓她終於完成這首歌。歌曲最後特別收錄方大同過去留下的語音訊息，如同留在天空裡的星星，陪著她繼續往前走。

對Miss Ko葛仲珊而言，〈b.ye畢業〉並不是一首輕快的告別歌，而是一首寫給自己的成長紀錄。這首歌寫了很久，也曾一度停在原地，直到她重新回到台北，鼓勵自己再次「開門營業」做音樂，才慢慢走到完成的時刻。她形容，這是一頁開始與靈魂共存的全新篇章，也是一種「感謝自己值得比YA」的自我肯定。

葛仲珊走過憂鬱症用〈b.ye 畢業〉對人生比YA。（圖／ 索尼音樂）

葛仲珊走過憂鬱症用〈b.ye 畢業〉對人生比YA。（圖／ 索尼音樂）

〈b.ye 畢業〉寫的是她從過去不清楚自己好與壞、被情緒牽著走的狀態，走到如今更理解自己、能與內在並肩而行的過程。歌詞中提到的《怪物奇兵（Space Jam）》，正是她對自己此刻狀態的比喻—走過低潮、重新回到場上，找回節奏與力量。她坦言，一個人的情緒其實非常複雜，遠不只單一面向，而這首歌選擇正面迎向那些情緒，讓它們被看見、被承認，也成為她此刻最踏實、也最真實的成長證明。

新歌〈b.ye 畢業〉最動人的一刻，來自Miss Ko葛仲珊見好友方大同的那一天。她分享，方大同在3月18日離世後出現在她的夢裡，給了她完成這首歌的重要訊息。為了向這份陪伴致敬，她在歌曲最後保留了一段方大同過去留下的語音，那是兩人曾合作時留下的聲音，也成為全曲最溫柔、也最具重量的存在。葛仲珊形容，那些離開的人並沒有消失，而是存在於靈魂裡，陪著她繼續往前走。花絮最後，她也對方大同說出心裡的話：「我想你、我愛你、我希望你好，謝謝你來我的夢裡跟我打招呼，I LOVE YOU。」

Miss Ko葛仲珊新歌〈b.ye 畢業〉MV以4個房間作為主要視覺概念，分別象徵「喜、怒、哀、樂」，葛仲珊在 MV 中化身房務員，走進每一個房間，參與其中正在發生的情緒狀態。她表示，人之所以成為人，正是因為擁有喜怒哀樂，而這些年她所經歷的內在情緒起伏，也成為專輯《soul.food靈食》最深層的創作養分。拍攝過程中，她也親自克服懼高症，讓影像不只是表演，而是真實經驗的延伸，隨著情緒一一被走過，她最終走出迷宮，迎來屬於自己的「畢業」時刻，畫面不刻意渲染，卻留下強烈而深遠的餘韻。

Miss Ko葛仲珊實體專輯《soul.food 靈食》整體設計延伸自「靈食」概念，將音樂視為日常必需的精神養分，結合「吃麥片」的生活體驗，從麥片盒式外包裝開始，打破傳統專輯形式，拉近作品與聽者之間的距離。打開專輯，歌詞本內頁以層層鋪陳的視覺結構呈現，如同一道道細心準備的靈魂餐點，隱藏其中的多重彩蛋，也成為歌迷專屬的探索樂趣。專輯背面特別設計迷宮圖樣，象徵她走出迷惘、完成自我對話的過程。專輯更設計紅色濾光湯匙，引導聽者一首一首「品嘗」歌曲，在音樂與視覺交錯之間，完成一趟屬於自己的內在補給旅程。整張專輯不只是收藏品，更是一場為歌迷量身打造的沉浸式體驗，展現葛仲珊在音樂之外，對作品完整度與寵粉細節的用心。



