葛仲珊身心出狀況 離台內幕曝光

饒舌界鄧麗君葛仲珊相隔9年推出新專輯《soul.food 靈食》，22日出席電台活動，透露暫離歌壇內幕，表示當時公司希望她一年能出一張專輯，讓她壓力很大，最後產生心理疾病，「其實當初我不確定是生了哪一種病，後來才發現是一種憂鬱症，五觀會受傷，吃飯時失去味道。」

她透露返美沈潛期間，經歷了一段低潮期，一度失去味覺，連最愛的音樂都感覺聽起來都一模一樣，狀況維持一年半，她沒有去看醫生，而是選擇與心病共存，直到她養了狗狗「小潘」狀況才好轉，她永遠記得某天起床時煎了一顆蛋當早餐，吃了之後終於嘗出味道，讓她感動暴哭，直呼狗狗是她的「心理治療師」，到目前為止她的憂鬱狀況沒有再復發，完全恢復了健康。她感謝小潘非常懂她的心情，每當她需要的時候，小潘就會自己過來陪她。

離開樂壇的那幾年，葛仲珊聽取工程師爸爸的建議，嘗試去考工程師相關執照，甚至還考過警察，不過最後她還是沒有朝其他方向發展，「我把自己的生活弄得很簡單，還好之前有寫一些歌，還有一些版稅。」現在的新東家雖然不會給她寫歌壓力，但她笑說：「這樣反而讓我更有壓力。」她表示會盡力將她想表達的事情透過音樂說出來。

提及日前台北發生隨機攻擊案件，造成4死，葛仲珊表示：「很難過，這種事沒人會想到，離我們太近了，感觸會比較深，很替受害者跟他們的家人感到難過。」問及若遇到危險狀況該如何自處？她坦言：「只能靠自己的直覺看怎麼處理，我無法預測我會怎麼做，不知道真的遇到會有什麼樣的反應。」

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

