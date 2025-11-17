葛仲珊霸氣回歸 新歌一週百萬點擊

嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊新歌〈homerun全壘打〉MV上線。

記者戴淑芳∕台北報導

嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊在社群上傳新歌〈homerun全壘打〉片段，不到一週吸引近百萬點擊，MV17日下午於YouTube首播。此外，葛仲珊也應天后張惠妹的邀約，確定於今年年底前往台東跨年，與阿妹及眾金曲得主一起嗨唱，跳進2026新的一年。

葛仲珊16日身穿球衣33號親自現身棒球場，為「紅白明星公益棒球賽」演唱全新單曲〈homerun全壘打〉，Miss Ko在球場接受訪問時表示，從小葛媽媽就叫她珊珊，諧音33就成為她的幸運數字，喜愛棒球的她，也曾在紐約幫大都會New York Mets開過球。

這次以全新單曲〈homerun全壘打〉霸氣回歸，一出手就把社群炸到滿壘！雖然棒球賽季剛落幕，但Miss Ko成功重燃全民棒球魂，連棒球啦啦隊女神都忍不住開跳，刷出一排全壘打舞蹈challenge影片，Miss Ko非常佩服大家的創意，還自嘲說：「自己已經老，拍個短片就愛睏」，笑稱自己可能沒多久後〈全壘打〉會變成『全累倒』。