葛仲珊〈累到爆〉預約合作張惠妹

葛仲珊近來推出新專輯，分享新歌創作歷程。（范揚光攝）

葛仲珊（Miss Ko）暌違9年，近來推出新專輯《soul.food 靈食》。葛仲珊才華洋溢，曾替天后張惠妹（阿妹）創作熱門舞曲〈跳進來〉，音樂、饒舌才華深受阿妹肯定，去年受邀參與由張惠妹親自操刀、擔任總導演的台東跨年晚會，葛仲珊更與張惠妹首度同台飆唱〈跳進來〉，讓粉絲至今印象深刻。

葛仲珊先前花很多時間籌備台東跨年演唱會，重新改編〈跳進來〉還加入人氣韓團「CORTIS」夯曲〈GO!〉，2人嗨唱韓文原句歌詞被空耳成「吳麗萍你好像搭丟賽」及致敬經典嘻哈團體「L.A. Boyz」，她跟阿妹熱情在台上又唱又跳，默契十足，葛仲珊笑說：「一起玩得很舒服、開心。」

廣告 廣告

她憶起去年跨年夜跟阿妹、A-Lin、范曉萱、戴愛玲等人在台上互動逗趣，深夜收工後還去續攤嗨整夜，個性很暖心的阿妹在後台一一關心大家：「親愛的，妳不累嗎？」葛仲珊直說：「很累，卻也是最好玩的。」被問及未來有機會再度跟阿妹合作？她坦言有機會，「Maybe，但我還沒想到，如果有寫出嗨歌的話」，並打趣喊跟阿妹下首合作新歌可以取名〈累到爆〉，呼應他們在台東跨年最精彩的回憶，「跨年留下的後勁實在太強。」

喪失聽覺影響生活

葛仲珊2013年以首張專輯《Knock Out 葛屁》拿下第24屆金曲獎「最佳新人獎」，隨後推出創作〈皇后區的皇后〉、〈就改天〉等，成績亮眼。她一出道被封為「饒舌界的鄧麗君」，是首位入圍金曲歌后的嘻哈女歌手，豈料她2018年正值事業高峰，卻突然發現自己喪失聽覺、味覺與嗅覺等五感，嚴重影響日常生活、工作，而決定停工返回美國休養。

在美國休息期間的她讓自己放空、學做菜等，不給自己壓力，當她身體狀態好轉後，去做心理諮商才得知當時的狀況屬於憂鬱症之一，因壓力過大導致身體為了自我保護而關閉五官感受，如今她成功走出低谷，開心表示，「現在一切都很好」，盼用自身的經歷透過音樂傳遞更多能量給樂迷，同時提醒自己曾經走過低谷，也能再次站起來。