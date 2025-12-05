葛仲珊 Miss Ko睽違9年回歸華語樂壇「新的開始」 和三匹馬互動拍MV超荒謬

記者林政平報導／葛仲珊 Miss Ko曾以首張專輯《Knock Out 葛屁》奪下金曲最佳新人，並以《皇后區的皇后》再創華語嘻哈里程碑，被譽為饒舌界的鄧麗君。時隔9年後她終於帶著新專輯《soul.food 靈食》回歸華語樂壇。新單曲〈b.complex B群〉MV 全程在馬場實景拍攝，Miss Ko 與三匹馬演員共舞、饒舌，呈現荒謬又詩意的超現實風格。她笑著分享：「這三匹馬真的都是演技派！我一到現場打招呼，牠們竟然同時轉頭看著我，像在說 HELLO！」她也補充：「牠們不只演技好，還會跟著歌曲跳舞，超級厲害！」

葛仲珊在社群寫下：「新的歌，新的專輯，新的開始！」她坦言自己消失多年，是因為花了非常多時間調整狀態與健康，直到真正回到獨立、穩定與清晰後才決定重新出發，「這就是現在的我：清醒、決心也不複雜。」新歌〈b.complex B群〉有一段特別的誕生故事，她接著分享，這首歌竟然是她與製作KVN在 20 分鐘內共同完成的作品，句句提醒她音樂不必 complex、人生也不必複雜。對她而言，這首歌是一種提醒、一種能量補給，也是一種重新站穩腳步的象徵。「希望你們聽了也補充到這個精神。」

三匹「演技派」馬演員在鏡頭前默契十足的演出，使畫面更生動；鏡頭推到 Miss Ko 時，她一手咖啡一手書本，隨節奏輕鬆搖擺，畫面充滿 CHILL 趣味感。兩位樂手在火焰旁舞動的段落更成 MV 經典，是神秘儀式也是向過去告別的象徵，荒謬中帶著詩意。她笑說，歌詞裡「酷姐」源自日常生活：便當店老闆以前都喊她「酷妹」，如今長大了，自己升級為「酷姐」，既押韻又向資深饒舌歌手 LL COOL J 致敬。

