葛來儀出席聽證會籲強化美台日菲協作 因應中國灰色地帶威脅 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

美國聯邦參議院外交委員會東美時間（20）日舉行「檢視《台灣韌性強化法》執行情況及未來美台合作機會」聽證會，邀請「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）與前白宮官員杜如松（Rush Doshi）作證。兩位重量級學者一致強調台灣的重要性，並肯定賴清德政府推動全社會防衛韌性的各項措施。

葛來儀指出，中國正持續透過軍事威嚇、經濟施壓、法律戰、資訊戰及心理戰逼迫台灣，美國與民主盟友應升級因應策略。她呼籲美國加速批准與交付對台軍售，並建立美台共同研發武器的平台，同時推動美、台、日、菲在面對中國灰色地帶威脅時的協作，包括強化即時情報分享，以及在網路、海域監控、人道救援、醫療後勤等非動能領域進行聯合演練。

葛來儀也建議，美國應促進台灣與日本、澳洲、菲律賓等區域夥伴加深合作，並與芬蘭、瑞典、以色列等具民防經驗的國家建立韌性合作機制，以全面提升台灣社會抵抗威脅的能力。

杜如松則指出，台灣半導體產業支撐全球科技與國防發展，是美國不可或缺的夥伴。他表示，中國正透過共機共艦擾台、網路攻擊、經濟脅迫及滲透行動加強對台壓力，而台灣近期的因應措施值得肯定。

杜如松特別提到，賴清德政府在建立「全社會防衛韌性」上投入大量心力，由總統層級親自參與規劃。他指出，台灣數天前啟動全國9百多萬戶普發《全民安全指引》手冊的行動，是提升社會防衛能力的關鍵一步，內容涵蓋遭遇封鎖或侵略時的應對方式，顯示台灣正用制度化方式強化全民備戰意識。

杜如松強調，從軍事現代化、後備動員改革、網路防禦，到資訊韌性與經濟多元化，台灣正積極全面提升抵抗中國脅迫的能力。

照片來源：取自民進黨資料照

