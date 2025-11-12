葛來儀稱賴清德拼年底出訪過境美國 徐佳青：應屬推測
知名智庫學者葛來儀於美國時間11/10表示，台灣政府會積極尋求在年底前重新安排賴清德總統過境美國，以避免因2026年川普訪問中國而受到牽動。對於賴清德總統是否會在今年底出訪、過境美國宣慰僑胞，僑委會委員長徐佳青表示，葛來儀是根據她自己的推測。徐佳青表示，並不知道賴總統何時出訪。徐佳青也強調，自己心裡上希望賴總統有機會探訪邦交國，而且僑胞都希望國家的元首、副元首能夠在海外出訪，探視各邦交國，或是我們友好的國家，這都是大家樂見的。
民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱也表示，感謝葛來儀的善意提醒，這也代表台美間不言而喻的默契，川普必然慎重處理跟中國的關係，但同時台灣現況、台海維護也強調「第一島鏈跟整個局勢的和平息息相關」。
美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）於美國時間11/10舉行線上座談，「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，台灣政府會積極尋求在年底前重新安排賴清德總統出訪過境美國，以避免因2026年川普訪中而受到牽動。
僑務委員會委員長徐佳青今天上午前往立法院進行業務報告，會前接受記者提問，對於葛來儀稱政府爭取安排賴清德總統出訪時過境美國，徐佳青表示，我想學者葛來儀是根據她自己的推測，但是我們沒有這方面的訊息跟大家做報告。 在心裡上來說，我們當然希望有機會去探訪我們的邦交國，基本上是這樣，但是什麼時間不知道。
記者也問徐佳青，在美國的僑胞，是不是很期盼能想見到賴清德總統。對此，徐佳青表示，我想隨時我們的僑胞都希望國家的元首、副元首能夠在海外出訪，探視各邦交國，或是我們友好的國家，這都是大家樂見的。
