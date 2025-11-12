葛來儀稱賴清德要拚年底過境美國 民進黨團：充分表達台美不言而喻的默契

美國知名智庫學者葛來儀分析總統賴清德可以拚年底過境美國，以避免因2026年川普訪問中國而受到牽動。（資料照片／翻攝林佳龍臉書）

美國知名智庫學者葛來儀於美國時間11月10日表示，台灣政府會積極尋求在年底前重新安排總統賴清德過境美國，以避免因2026年川普訪問中國而受到牽動。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，謝謝葛來儀善意提醒，充分表達了台美雙方不言可喻的一個默契，也代表台海現況對川習會來說是一個重要的課題，相信未來台美雙方會往這方向努力。

《紐約時報》先前報導，賴清德原本計畫8月出訪拉丁美洲，往返途中在紐約和達拉斯短暫停留，盼藉此展現台美對抗大陸的緊密關係，但川普政府要求賴取消過境紐約的打算，隨後賴清德取消了整個行程；《金融時報》更直指川普政府因中國不滿而拒絕賴清德過境紐約，引發外界矚目。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）10日舉行線上座談，「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，希望盡速敲定賴清德的轉機規劃，「最好是在年底之前」。她指出，隨著川普團隊開始安排2026年4月訪問北京，我方擔憂時間愈逼近，美方就愈容易避免安排任何可能損及美陸關係、影響最終協議的動作。

葛來儀表示，據她了解，美方先前並未取消賴清德過境，只是拒絕以紐約為過境地點，但從中南美洲返台途中過境一事已獲批准；不過，今年底過境紐約的可能性「仍是未知數」。她也說，蔡英文總統第一任期時並未能於紐約過境，而是選擇東岸城市邁阿密，所以台灣目前或許可以考慮過境其他城市。

對此，鍾佳濱回應，感謝葛萊儀善意提醒，這也表達了台美雙方其實不言可喻的一個默契，也就是說美國總統川普必然要去慎重處理跟中國的關係，尤其與習近平的會面是一個重要課題。

鍾佳濱說，對於台灣現況及台海的維護，也是川普在民主大同盟當中表達的「第一島鏈」，跟整個局勢的和平息息相關。他謝謝葛萊儀提醒，相信未來台美雙方會就此議題往這個方向去努力



