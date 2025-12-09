葛倫鮑威爾新作《豪門殺人指南》 為奪遺產殺光7位親戚

葛倫鮑威爾新作《豪門殺人指南》為奪280億遺產殺光繼承人。（CATCHPLAY提供）

2026開春第一強檔《豪門殺人指南》即將於明年2月26日搶先全球在台上映，由新一代動作英雄葛倫鮑威爾（Glen Powell）揭開一段荒誕致命的豪門復仇計畫。本片由驚悚犯罪電影《罪犯艾蜜莉》(Emily the Criminal)導演約翰帕頓福特（John Patton Ford）操刀，融合富豪家族、黑色幽默的元素打造全新殺戮，男主角葛倫鮑威爾飾演貝克瑞費洛（Becket Redfellow），因母親遭豪門家族逐出而從出生便被剝奪一切，在今日釋出的預告中，他指出族譜上的七個有錢的混蛋，這七位親戚，就是他和280億元財產的距離，為爭奪280億遺產，他將不擇手段，清除其他家族成員。而葛倫鮑威爾近日接受訪問時也透露：「這部電影非常棒，約翰帕頓福特是一位非常了不起的導演，我迫不及待想讓大家看到這部電影。」展現對電影的高度信心。

廣告 廣告

除了男主角葛倫鮑威爾，其他參與的卡司亦包括《懼裂》人氣女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）、艾德哈里斯（Ed Harris）、扎克伍茲（Zach Woods）、潔西卡漢維克（Jessica Henwick）、陶佛葛瑞斯（Topher Grace）、比爾坎普（Bill Camp）、肖恩卡梅倫麥可爾（Sean Cameron Michael）及裘德洛之子拉夫勞（Raff Law）等實力派演員齊聚飆戲。電影自 2024 年開拍以來備受矚目，外媒形容本片為「狂放幽默的復仇驚悚片」。導演約翰帕頓福特繼《罪犯艾蜜莉》後再掀起話題，巧妙融合黑色幽默與犯罪計謀，揭露階級與家族制度的荒謬。而葛倫鮑威爾也在《逃亡遊戲》(The Running Man)後再度拓展戲路，大膽詮釋一名藍領逆襲、為奪回 280 億遺產鋌而走險的致命主角。

《豪門殺人指南》由導演約翰帕頓福特(右)操刀，融合富豪家族、黑色幽默的元素打造全新殺戮。（CATCHPLAY提供）

電影《豪門殺人指南》描述出生便被豪門家族無情拋棄的貝克瑞費洛（葛倫鮑威爾 飾），為奪回理應屬於自己的遺產，決心不擇手段，策劃連環謀殺計劃，除掉擋在他與280億遺產之間的七名家族財產承人，奪回他的身分與巨額遺產。然而，隨著一個個繼承人以愈來愈「匠心獨具的意外」相繼死亡，貝克不僅得同時瞞著女友進行殺人計畫，更得面對一位看穿他陰謀、又想分一杯羹的風騷舊情人茱莉亞(瑪格麗特庫利 飾)，否則，一切都有可能功虧一簣。

更多中時新聞網報導

趙震雄認了犯罪前科 宣布退出演藝圈

温昇豪曝身高焦慮 「脫鞋後和林志玲同高」

MLB》國民送出費雷爾 跟水手換兩潛力股