葛兆恩「海邊脫褲」玩瘋！ BL四男神帥臉全失守

BL劇《全面管控》張哲偉、陳峻廷，以及《對立而已》葛兆恩、紀成澔（Nelson），24日舉辦寫真書《Pages of Us：Boys in Light》簽書會，雖說戲劇已播出一年，4人魅力仍不減，吸引上百位粉絲聚集。現場除了近距離互動，他們還驚喜首唱由張哲偉創作的全新單曲《不管天多黑都有我陪》。

（左起）陳峻廷、張哲偉、紀成澔、葛兆恩（圖／量籽計畫股份有限公司）

《Pages of Us：Boys in Light》於去年底發行，聊起寫真書中特別受粉絲喜愛的「失控版」畫面，張哲偉在簽書會現場直接詢問粉絲：「有買失控版的舉手！你們覺得這4帥裡面誰最失控？」葛兆恩則笑說，其實大家都蠻不受控，自己和Nelson因為飢餓和疲累，容易在上工前、放飯前變得安靜，「張哲偉應該算最受控的，陳峻廷則是最不受控，但也是能量最滿的那個。」

陳峻廷自嘲：「過了某個時段大家就會開始各自發瘋，嘻笑打鬧樣樣來，可能還是我吧！」張哲偉也爆料葛兆恩私下反差萌十足：「他平常看起來帥帥酷酷的，但拍攝時常突然很深情，甚至會跑去跟山上的牛對話，讓大家都忍不住笑出來。」

與粉絲大合照，（左起）葛兆恩、紀成澔、張哲偉、陳峻廷（圖／量籽計畫股份有限公司）

談到拍攝期間流傳的「海邊脫褲子」趣事，葛兆恩直接承認：「有！我跟 Nelson 輸了。當時真的已經完全不像在工作，根本像出去玩。」陳峻廷也補充：「一群男生在空檔就會自己找樂子，隨口說猜拳輸的要脫褲子，大家又被激到，就留下了那幾張迷之照片。」

