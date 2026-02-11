葛兆恩傳戀「星二代殺手」吳心緹 本人回應了！

葛兆恩與吳心緹一同拍攝短劇《重生後我成了富豪家的貓》。（東西文娛提供）

已故藝人高凌風之子葛兆恩（寶弟）近年事業起飛，演出BL直式影集受到好評，今傳出戀上「星二代殺手」吳心緹，愛情、事業兩得意。對此，葛兆恩今被問到吳心緹是不是女友？他回應「不是」。

葛兆恩表示，上月赴上海拍攝短劇《重生後我成了富豪家的貓》，演員陣容豐富，台灣演員則有葛兆恩、吳心緹，近年來短劇市場盛行，也越來越多演員往短劇發展，幕後製作也是葛兆恩未來演藝重心，「只是最近重心在宣傳《我說愛你是真的》和吳宗憲臭男人演唱會，所以還沒有排到這部的宣傳。」

今年葛兆恩預計製作更多短劇和演唱會，期望與行業更多歌手演員合作。而吳心緹過去曾與李玉璽、吳念軒、胡釋安等人傳緋聞，而李玉璽為知名音樂人李亞明之子、胡釋安為綜藝大哥胡瓜之子，如今又傳出與高凌風兒子葛兆恩傳出戀愛消息，所以被稱作「星二代殺手」。

