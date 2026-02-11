葛兆恩傳戀「星二代殺手」吳心緹 本人回應了！
已故藝人高凌風之子葛兆恩（寶弟）近年事業起飛，演出BL直式影集受到好評，今傳出戀上「星二代殺手」吳心緹，愛情、事業兩得意。對此，葛兆恩今被問到吳心緹是不是女友？他回應「不是」。
葛兆恩表示，上月赴上海拍攝短劇《重生後我成了富豪家的貓》，演員陣容豐富，台灣演員則有葛兆恩、吳心緹，近年來短劇市場盛行，也越來越多演員往短劇發展，幕後製作也是葛兆恩未來演藝重心，「只是最近重心在宣傳《我說愛你是真的》和吳宗憲臭男人演唱會，所以還沒有排到這部的宣傳。」
今年葛兆恩預計製作更多短劇和演唱會，期望與行業更多歌手演員合作。而吳心緹過去曾與李玉璽、吳念軒、胡釋安等人傳緋聞，而李玉璽為知名音樂人李亞明之子、胡釋安為綜藝大哥胡瓜之子，如今又傳出與高凌風兒子葛兆恩傳出戀愛消息，所以被稱作「星二代殺手」。
其他人也在看
快訊／輝達落腳北士科完成簽約 蔣萬安14:00召開記者會說明
輝達海外總部落腳北士科T17、T18，台北市副市長李四川日前透露，權利金談妥122億元，預計今日簽約，如今傳出好消息。台北市政府宣布，已與輝達完成簽約，台北市長蔣萬安14時召開記者會說明。
被爆幣圈虧8億！黃立成親回投資現況 曝親弟黃立行不演《功夫》「他歹逗陣」
投資幣圈的「麻吉大哥」黃立成近期傳出帳面虧損逾8億，但他仍神清氣爽的出席《功夫》首映。外界盛傳他豪擲12億台幣入主超級豪宅「陶朱隱園」，由於首映地點正位於該豪宅附近，被問到是不是真的是從陶朱隱園走路過來？他自嘲：「哇就村一枝呀，嘸啦。」至於最近投資情況如何？他笑回：「攏好啦！」
警休假帶新婚妻挑金飾 「老地方」巧遇銀樓搶案秒壓制
嘉義市東市場，昨(9)日發生銀樓搶案，當場被警察還有民眾制伏，沒想到這名警察現在是在台南服務，但這邊正好是他之前的保護範圍，當天是帶著新婚妻子，到這裡銀樓買金飾，發現隔壁傳出搶案，馬上向前幫忙，過程都...
寶弟葛兆恩爆熱戀吳心緹！「上海同框」全被拍 鬆口真實關係
高凌風之子葛兆恩（寶弟）近來事業表現亮眼，不僅與男團「VERA」成員Nelson（紀成澔）合作BL劇爆紅，還成立公司「東西文娛」，演藝版圖持續擴張。感情方面，他今（11）日被爆與日前合作短劇《重生後我成了富豪家的貓》的吳心緹熱戀中；對此，《三立新聞網》向其經紀人求證是單純合作還是交往，對方僅回應：「戲劇合作喔。」
葛兆恩傳戀「星二代殺手」 經紀人答非所問
已故藝人高凌風兒子葛兆恩（寶弟）近年事業起飛，演出BL直式影集受到好評，今日傳出戀上「星二代殺手」吳心緹，愛情、事業兩得意。根據《壹蘋新聞網》報導，葛兆恩近來與吳心緹傳出緋聞，但其母親金友莊表示不清楚，表示較少干涉兒子工作及交友狀況，基本上只照顧他的生活起居，但金友莊表示「年輕人一定需要朋友，他交朋
美主播母遭綁！FBI曝關鍵影像 蒙面武裝男疑破壞門口攝影機
美國《國家廣播公司》（NBC）節目《今日秀》（Today）主播古瑟里（Savannah Guthrie）的年邁母親南希（Nancy Guthrie）失蹤遭綁架已過9天。當局10日公開一段關鍵影像，一名戴著面罩、手持武器的男子出現在南希位於亞利桑那州的住家門口，疑似試圖破壞門口攝影機。
前一天才發文！男星驚傳驟逝享年39歲 「葬禮時間點」曝光了
韓國男星鄭恩宇踏入演藝圈後，累積無數戲劇作品，其中擔任《太陽的新娘》男主角讓他知名度大增，並榮獲獎項肯定，怎料今（11日）傳出過世消息，讓粉絲震驚不已。蔡佩伶報導
《太陽的新娘》40歲男星過世！真實死因未公開
曾演出戲劇《太陽的新娘》、《歸來的黃金福》的南韓男星鄭恩宇(정은우)，今(11日)驚傳過世，享年40歲。
葛兆恩跟吳心緹傳曖昧情 經紀人曝真實互動狀況
寶弟葛兆恩近日傳出跟吳心緹曖昧中，針對此事，經紀人沒有多做回應，僅提到兩人日前一起赴上海工作。
《太陽的新娘》鄭恩宇猝逝！前一天才悼張國榮貼文曝光
南韓演員鄭恩宇（本名鄭東鎮）於11日辭世，享年40歲。他的確切死因目前尚未對外公開，靈堂設於新高麗醫院殯儀館，告別式訂於13日中午舉行，安葬地為碧蹄昇華院。
王仁甫19歲愛女澳洲留學「泳裝大解放」修長美腿超吸睛
藝人王仁甫與季芹結婚多年，育有一對兒女，家庭生活一向備受關注。近來，19歲的女兒樂樂遠赴澳洲雪梨展開大學生活，不僅努力適應當地環境，也透過社群平台分享生活點滴。近日她在IG曬出一系列海邊泳裝美照，展現青春自信與健康氣息，再度引發網友熱烈討論。
七寶媽爆又懷孕！昔自爆「每週激戰3次」：一直生到更年期
娛樂中心／周希雯報導網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」因7寶媽身分走紅，不過近年多次爆出爭議，2024年遭各界切割後、轉往中國社群發展，但人氣大不如前；沒想到近日被目擊拿媽媽手冊現身醫院候診區，一夕間引發猜測是否升格成8寶媽。不過，7寶媽其實曾上節目分享，打算繼續生到45歲更年期，還自爆和老公每週激戰3次，令全場聽了超訝異。
鄭恩宇過世享年40歲 一度熱戀朴寒星曾奪SBS演技大賞
【緯來新聞網】南韓演員鄭恩宇於2月11日辭世，享年40歲。據韓國影視業內人士透露，鄭恩宇的遺體目前安
韓國「婆媽劇專業戶」猝逝！39歲鄭恩宇今上午過世 曾熱戀朴寒星
韓星鄭恩宇今（11日）驚傳驟逝，終年39歲！據韓媒《Star News》查證後證實，鄭恩宇在今天上午過世，但確切死因並未對外公開。
室內設計｜ 金映雅宴，藏光華章 ｜ 三宅一秀設計 郁琇琇
本案為商務接待空間規劃，由台北市室內設計公司三宅一秀操刀。設計團隊汲取台中市豪宅室內設計的空間尺度，結合竹北市豪宅室內設計的材質美學與新北市豪宅室內設計的境精緻語彙，運用黑金石材、鏡面材質與雷射雕刻圖騰，構築氣宇非凡的迎賓會所。空間美學不僅體現大器與氣勢，更展演品牌的精神底蘊。
徐乃麟錄影爆氣怒摔手稿 開嗆籃籃：只跳四個八拍就結束？
《神馬攏賀添財衝衝衝》由徐乃麟、曾國城攜手張文綺、徐凱希、巫苡萱及籃籃共同主持，陪伴觀眾度過最歡樂爆笑的圍爐夜。其中「才高八斗」遊戲關卡，藝人需頭頂數顆乒乓球，比拚手、腳及腰部計步器的數量。乃哥隊的美麗本人一開始就被交代不要管球，重點在計步器。而他也使盡...
中華電信首登紅白盛典 AI小Q擬真賀歲
(記者謝政儒綜合報導)中華電信今年首度以企業贊助夥伴身分參與全台除夕夜最具指標性的年度影視盛典「台視《2026 超級巨星紅白藝能大賞》」，已於1月31日在台北小巨蛋盛大錄影，由總經理林榮賜親自登台，攜...
蕭煌奇升格人夫首次回娘家 掌鏡合影新技能解鎖！
「金曲歌王」蕭煌奇領軍華納音樂群星TRASH、FEniX、Karencici參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》，將於除夕夜陪伴觀眾熱鬧迎新春。他更親自掌鏡為大家合影留念，他笑說：「這張照片保證有感覺！」2025年對他來說也是人生重要里程碑，他笑說：「今年多了一個新身份，要陪老婆回娘家，所以娘家那邊的紅包也不能省。」
《紅白》幕後大公開！林志穎電力全開收服主播 &TEAM後台狂練習中文暖舉曝光
台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於16日晚間於臺視登場，除了精彩的舞台演出，豐富有趣的幕後花絮也為年節增添歡樂氛圍，同樣成為除夕夜不可錯過的亮點，《2026超級巨星紅白藝能大賞幕後花絮》由主播張寧與顏明儀聯手主持，張寧分享今年最大的挑戰是訪問人數眾多，一度擔心自己會「臉盲」認錯人，實際訪問後才發現大家都很好認。
蕭煌奇親自掌鏡！紅白舞台後台當「神攝手」 解鎖人夫身分首次「回娘家」
迎接2026馬年新春，華納音樂旗下超人氣群星蕭煌奇、TRASH、FEniX、Karencici受邀參與台視除夕重頭戲《2026超級巨星紅白藝能大賞》，華納群星在後台留下驚喜彩蛋，由「大師兄」蕭煌奇親自掌鏡，為師弟妹們拍下珍貴合影，他幽默笑稱：「這張照片保證有感覺！」