葛兆恩傳戀「星二代殺手」 老媽回應了

〔記者王靖惟／台北報導〕已故藝人高凌風兒子葛兆恩(寶弟)近年事業起飛，演出BL直式影集受到好評，今日傳出戀上「星二代殺手」吳心緹，愛情、事業兩得意。

根據《壹蘋新聞網》報導，葛兆恩近來與吳心緹傳出緋聞，但其母親金友莊表示不清楚，表示較少干涉兒子工作及交友狀況，基本上只照顧他的生活起居，但金友莊表示「年輕人一定需要朋友，他交朋友，我都尊重他。」

吳心緹甜美可愛，被封「星二代殺手」。(記者陳逸寬攝)

葛兆恩近年也曾傳出緋聞，近日被爆戀上「星二代殺手」吳心緹，經紀人至今尚無回應，而吳心緹之所以被冠為「星二代殺手」，則是因為吳心緹外型甜美可愛，過去曾與許多男星傳出緋聞，包括李玉璽、吳念軒、與胡釋安等人，而李玉璽為知名音樂人李亞明之子、胡釋安則為演藝圈大哥胡瓜之子，如今又傳出與高凌風兒子葛兆恩傳出戀愛消息，「星二代殺手」封號當之無愧。

