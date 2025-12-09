葛兆恩情慾挑逗太有侵略性！紀成澔羞成待宰羔羊 急幫對方脫衣「很壞又可愛」

葛兆恩（左）、紀成澔「廚房中島吻」為情節增添甜蜜驚喜。結果娛樂提供

「寶弟」葛兆恩與Nelson紀成澔在直式影集《黑白原來是真的》中大膽突破尺度，以自然默契與超甜互動成功圈粉。談到最難忘的親密戲，葛兆恩分享，兩人在家中沙發盡釋前嫌的戲碼最具挑戰性，「前面情緒沈重、後面轉為甜蜜，台詞與動作都很考驗默契，但演起來很過癮」。

紀成澔則坦言，最讓他臉紅的是在後台休息室的挑逗戲，「葛兆恩的眼神超有侵略性，我整個人像待宰羔羊，真的很害羞」。兩人默契極佳，拍攝時常不自覺加戲。葛兆恩透露，「有幾場親密戲後我會脫口說『早安』，Nelson也會回『早安』，這是劇本沒有的，後來變成我們吻後的小口頭禪」。紀成澔也補充，有場和好後的親密戲中，葛兆恩急著替他脫衣服，「我想反脫他，他卻一直護著自己不讓我脫！很壞，但又很可愛」。

廣告 廣告

葛兆恩（下）、紀成澔大尺度甜蜜床戲曝光。結果娛樂提供

夏和熙床戲小酌放鬆 孫恪傑做足心理準備

出道多年的夏和熙在《黑白原來是真的》挑戰至今最大尺度的親密戲，他表示接下角色時最緊張的就是床戲情節，「拍攝前時候我有小酌一點威士忌放鬆心情，實際拍時其實是覺得滿好玩的」。重新回到演員身份，他分享這次最大的收穫是在角色中學會情緒的釋放，「因為在現實生活裡，好像不太會有這麼明顯或直接的表達方式，尤其是對於愛這件事」。

孫恪傑則在拍攝親密戲前做足心理建設，「這個題材對我來說，無疑是全新的挑戰！最挑戰的是，如何真實地詮釋角色的情感變化，這需要極大的投入和真誠，也在拍攝過程中不斷探索和學習」。與夏和熙都不約而同表示，是難得且深刻的表演經驗。

孫恪傑（左）與夏和熙飾演的經紀人角色暗藏舊情，兩人在酒吧的對手戲張力十足。結果娛樂提供

壓軸特映寵粉！全程有求必應

7日「一起幸福吧」壓軸特映活動，主演葛兆恩、紀成澔、夏和熙與孫恪傑帥氣登場，吸引超過200位粉絲熱情到場。葛兆恩與紀成澔在活動上深情合唱，兩人默契與眼神交流讓全場瘋狂；夏和熙則首次公開演唱插曲，以溫柔嗓音讓現場觀眾瞬間沉浸；孫恪傑化身「寵粉經紀人」，面對粉絲自拍要求全程有求必應。

《黑白原來是真的》由葛兆恩（右起）、紀成澔、夏和熙、孫恪傑領銜主演，掀起網路熱烈話題，成功吸引大批粉絲追隨。結果娛樂提供

四位主演復刻多段劇中名場面讓粉絲彷彿再度走進劇中的情感世界，活動在歡笑與感動中落幕，為這部人氣直式影集畫下溫暖而深刻的完美句點。身兼主演與製作人的葛兆恩也表示：「這次最大的目標就是留下能被記住的名場面，希望大家能一直把這些畫面放在心上。」



回到原文

更多鏡報報導

劉書宏被打到骨裂！才剛康復就「脫衣滾床」 激情畫面曝光認了：滿硬的

周曉涵「離開台灣」倒奶床照曝光 率領4帥男公關！霸氣喊：都為我工作

香港BL劇男星來台開唱 不忘哀悼宏福苑大火逝者...感謝前線人員無私奉獻