葛兆恩拍寫真不受控找牛對話

BL劇《全面管控》張哲偉、陳峻廷CP，以及《對立而已》葛兆恩、紀成澔（Nelson）CP，4位男神共同推出寫真書《Pages of Us：Boys in Light》，日前舉辦簽書會，驚喜首唱量身打造的全新單曲〈不管天多黑都有我陪〉，儘管戲劇已播近1年，但CP互動火花仍吸引粉絲力挺。

拍攝期間流傳的「海邊脫褲子」趣事，葛兆恩直接承認：「有，我跟Nelson輸了，當時真的已經完全不像在工作，根本像出去玩。」陳峻廷也補充：「一群男生在空檔就會自己找樂子，隨口說猜拳輸的要脫褲子，大家又被激到，就留下了那幾張謎之照片。」台下粉絲笑成一團。

聊起寫真書中特別受粉絲喜愛的「失控版」，葛兆恩表示，其實大家都滿不受控，只是程度不一樣，「我跟Nelson比較容易在上工前或放飯前變得很安靜，因為會餓、會累，張哲偉應該算最受控的，陳峻廷則是最不受控，但也是能量最滿的那個。」

陳峻廷則自嘲：「過了某個時段大家就會開始各自發瘋，嘻笑打鬧樣樣來，可能還是我吧。」張哲偉也爆料葛兆恩私下反差萌十足：「他平常看起來帥帥酷酷的，但拍攝時常突然很深情，甚至會跑去跟山上的牛對話，讓大家都忍不住笑出來。」