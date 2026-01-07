葛兆恩操刀 重現經典三大難高音
綜藝天王吳宗憲（憲哥）今年3月29日將在台北國際會議中心舉辦「吳宗憲JACKY WU 2026臭男人巡迴演唱會」台北站，這場演唱會由已故天王高凌風的兒子葛兆恩（寶弟）策畫，旨在重現當年高凌風、康康與吳宗憲組成的「三大難高音」經典組合，帶領觀眾重溫台上台下的黃金互動與懷舊氛圍。
寶弟斜槓開公司「東西文娛」，主辦演唱會、戲劇製作，跨足幕後領域，這次更操刀吳宗憲演唱會，希望打造一場「闔家觀賞」的演唱會。他透露，興起演唱會想法時，第一個想到邀請的人選就是吳宗憲，「當年三大難高音的化學反應非常特別，憲哥與康哥可以開我爸的玩笑，這種味道是無法被取代的。」盼能透過這次演唱會，重現父親當年的風采。
寶弟從小跟著父親工作，曾親眼目睹三大難高音在台前幕後的互動，「我12、13歲時看不太懂他們的玩笑，但現在有機會站在幕後策畫舞台，才能更完整體會他們的幽默與專業。」他也提到，當年憲哥喜歡臨場發揮、不愛排練，完美主義的父親則重視彩排，雙方數度為此爭執，而康康總是擔任居中協調的角色。這次代父「上陣」，寶弟笑說，康康依舊是憲哥與他之間最好的橋梁，彼此合作起來既視感滿滿，彷彿回到當年。
面對綜藝天王吳宗憲，寶弟坦言一開始邀約時相當緊張，擔心被拒絕，沒想到憲哥不僅一口答應，甚至在短短半小時內就排定整場秀的內容，「憲哥完全沒有提出額外要求，無論是妝髮、演出細節或節目橋段都很配合；我這次完全尊重憲哥的發揮，而我則負責演唱我爸的歌。」寶弟也透露，原本首場澳門演出，當時因遇到香港大火緊急取消，憲哥與康康毫無怨言、全力配合，讓他點滴在心。
遍尋高凌風高清影片
為了呈現最完美的節目，寶弟特地跑了一趟華視，翻找父親高凌風1980年代稀有的高清演出片段，甚至在看片室感動落淚。他分享，其中一段父親20多年前的演唱會畫面，始終找不到高清版本，手邊只剩下一張當年的演唱會門票，無奈之下向康康求助；沒想到康康隔天參加演講時，竟巧遇當年的主辦單位工作人員，「康哥說，主辦的員工就坐在台下，直接跟他說『這個有辦法處理』。」最終竟真的找回20多年前父親演出的母帶，其中不少是連寶弟都未曾看過的珍貴畫面，將作為演唱會的驚喜內容呈現。這段尋找母帶的過程宛如「超級任務」，一連串巧合也讓寶弟直呼，彷彿是父親在天上神助攻。
寶弟坦言，他出道10年來並不眷戀舞台上的目光與掌聲，反而更熱中於幕後企畫與公司營運；他成立公司不到半年，便展現驚人的執行力，也不排除未來將全面轉向幕後發展。此次演唱會，寶弟將代父親高凌風，與吳宗憲、康康重現經典「三大難高音」橋段，一連串經典好歌與搞笑橋段可期；寶弟也將演唱父親的代表作，讓不同世代的觀眾在歡笑與感動中，共度一場融合金曲與脫口秀的精采盛宴。
