葛兆恩砸百萬存款創短劇平台
葛兆恩（寶弟）、紀成澔（Nelson）15日出席BL直式影集《黑白原來是真的》慶功活動，2人二搭合作火花滿滿，劇中吻、床戲都大突破。寶弟剛過28歲生日，他斜槓事業多元，新創立短劇平台，受訪時拿出手機、秀出成果直呼：「所有存款都在裡面。一開始大家都說我瘋了，說要辦演唱會、做直式短劇、做平台，最後真的都完成了。」
看好短劇市場，以及滿足粉絲的觀影習慣，寶弟自掏腰包7位數投資，一年多前找2位合夥人創辦平台，現在還有許多技術層面要克服，不過是一個好的開始，他認為「商業模式比創業難」，等產業成熟後，資金自然會湧入，被問媽媽金友莊是否有投資？他說：「媽媽不敢贊助，她不懂我的行業，我也希望靠自己，會全力以赴，大不了就是失敗。」
喻Nelson像陽光
寶弟和紀成澔二搭拍戲，私下也有好交情，紀成澔放閃「他生日我把自己送給他」，一起工作時，他還會觀察寶弟心情不好，晚上傳訊安慰，並且給予「相信的力量」，讓悲觀主義的寶弟感謝表示，「他給我滿多陪伴，我本來想要放棄一切，漸漸退居幕後，他給我重拾表演的心情，見識到另外世界。每次看到他像見到陽光，陰暗面收起來。」
