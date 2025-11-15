葛兆恩砸7位數創追劇APP 被虧「瘋了」仍拚到底：大不了就失敗

葛兆恩(左)、紀成澔今(15日)出席直式BL劇《黑白原來是真的》慶功活動。(記者陳奕全攝)

〔記者李紹綾／台北報導〕「寶弟」葛兆恩、「Nelson」紀成澔今(15日)出席直式BL劇《黑白原來是真的》慶功活動。葛兆恩10日過28歲生日，她在活動上宣布砸了7位數、籌備一年多，開發直式劇App「OnReel」。

葛兆恩分享，剛提這計畫時，所有人都以為他在說夢話，「大家都說我瘋了」，他似乎看很開，「大不了就失敗，我本來就是悲觀主義者」，雖自認悲觀，但他卻是行動派，連辦演唱會、出資拍直式劇都被說瘋，他每件事照做不誤。

談起如何慶生？葛兆恩透露與Nelson及劇組人員一起吃麻辣鍋，還收到製作人送的iPhone17，Nelson被問送了什麼生日禮物？他說：「我把自己送給他。」葛兆恩立刻說：「他生日我也會這樣子講。」之後則誇讚Nelson給了很多陪伴：「我本來想放棄一切，他讓我重拾表演的心情，碰到他讓我見識到另一個世界，原來還是可以這麼青春，本來想退出演藝圈。」

葛兆恩拍戲壓力大就會「低氣壓模式」，Nelson每次都能立刻捕捉：「我都問他是不是心情不好？」陽光性格把葛兆恩的陰暗面照到無處躲，葛兆恩也坦言：「每次看到他這麼陽光，我的陰暗面就要收起來一點，我覺得真正好的搭檔是可以互相鼓勵。」

至於家人支不支持？葛兆恩表示，媽媽金友莊這次完全沒贊助，「她已經不敢贊助我了，因為她不懂這行在做什麼，我也希望靠自己。」倒是「阿寶」葛宸羽相當力挺弟弟葛兆恩，特地飛回台灣演戲，甚至在他拍吻戲時站在旁邊看得津津有味，還狂敲碗：「你們就是要多拍這種大家愛看的！」

