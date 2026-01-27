葛兆恩被爆私下超失控！親認「海邊脫褲」是真的 還跑去跟牛聊天

陳峻廷（左起）、張哲偉、紀成澔、葛兆恩推出全新寫真書《Pages of Us：Boys in Light》。量籽計畫提供

《全面管控》張哲偉、陳峻廷以及《對立而已》葛兆恩、紀成澔（Nelson），4位人氣男星共同推出全新寫真書《Pages of Us：Boys in Light》。上週六（24日）4人更為去年底發行的寫真書舉辦簽書會，張哲偉也爆料葛兆恩私下反差萌十足：「他平常看起來帥帥酷酷的，但拍攝時常突然很深情，甚至會跑去跟山上的牛對話，讓大家都忍不住笑出來。」

「失控版」寫真成焦點 粉絲現場點名最不受控

聊起寫真書中特別受粉絲喜愛的「失控版」畫面，張哲偉在簽書會現場直接詢問粉絲：「有買失控版的舉手！你們覺得這4帥裡面誰最失控？」現場粉絲此起彼落喊著名字，氣氛瞬間嗨到最高點。

葛兆恩笑說：「其實大家都滿不受控的，只是程度不一樣。」接著點名陳峻廷隨時活力滿滿：「我跟Nelson比較容易在上工前或放飯前變得很安靜，因為會餓、會累，張哲偉應該算最受控的，陳峻廷則是最不受控，但也是能量最滿的那個。」陳峻廷則自嘲：「過了某個時段大家就會開始各自發瘋，嘻笑打鬧樣樣來，可能還是我吧！」

海邊猜拳脫褲真有其事 4人感謝粉絲一路相伴

談到拍攝期間流傳的「海邊脫褲子」趣事，葛兆恩直接承認：「有！我跟 Nelson 輸了。當時真的已經完全不像在工作，根本像出去玩。」陳峻廷也補充：「一群男生在空檔就會自己找樂子，隨口說猜拳輸的要脫褲子，大家又被激到，就留下了那幾張迷之照片。」台下粉絲笑成一團。

從寫真書的青春胡鬧氛圍，轉換到單曲溫暖陪伴的情感，4人感觸良多，紛紛表示：「有一種做夢的感覺，好像才過了一個夏天，實際上卻已經走過了一年。從戲裡到戲外，能和粉絲一起創造這些時刻非常幸福也希望這首歌能繼續陪著大家。」



