葛兆恩跟吳心緹傳曖昧情 經紀人曝真實互動狀況

寶弟葛兆恩近日傳出跟吳心緹曖昧中，針對此事，經紀人沒有多做回應，僅提到兩人日前一起赴上海工作。

寶弟葛兆恩。（圖／小娛樂）

葛兆恩經紀人表示，上月赴上海拍攝短劇《重生後我成了富豪家的貓》，台灣的演員除了他，還有吳心緹，「近年來短劇市場盛行，也越來越多演員往短劇發展，幕後製作也是葛兆恩未來演藝重心，只是最近重心在宣傳《我說愛你是真的》和吳宗憲的「臭男人」演唱會」。

吳心緹。（圖／小娛樂／資料照）

此外，工作滿檔的葛兆恩今年也預計製作更多短劇和演唱會，期望與行業更多歌手演員合作。