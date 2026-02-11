葛兆恩跟吳心緹傳曖昧情 經紀人曝真實互動狀況

其他人也在看
許允樂公開浪漫被求婚影片 感動告白：把男友變成老公
女星許允樂於去（2025）年2月與男星李玉璽結婚，婚後生活甜蜜幸福，至今仍沉浸在新婚氛圍中。她平時不時透過社群平台分享日常點滴，吸引不少粉絲關注。許允樂今（10日）在IG罕見公開當初的求婚影片，甜蜜寫下：「一句我願意，把男友變成老公。」
寶弟葛兆恩爆熱戀吳心緹！「上海同框」全被拍 鬆口真實關係
高凌風之子葛兆恩（寶弟）近來事業表現亮眼，不僅與男團「VERA」成員Nelson（紀成澔）合作BL劇爆紅，還成立公司「東西文娛」，演藝版圖持續擴張。感情方面，他今（11）日被爆與日前合作短劇《重生後我成了富豪家的貓》的吳心緹熱戀中；對此，《三立新聞網》向其經紀人求證是單純合作還是交往，對方僅回應：「戲劇合作喔。」
葛兆恩傳戀「星二代殺手」吳心緹 本人回應了！
已故藝人高凌風之子葛兆恩（寶弟）近年事業起飛，演出BL直式影集受到好評，今傳出戀上「星二代殺手」吳心緹，愛情、事業兩得意。對此，葛兆恩今被問到吳心緹是不是女友？他回應「不是」。
英超》曼聯連勝紀錄遭西漢姆聯終結 熱刺敗北跌至第16位
西漢姆聯終結了曼聯自卡里克（Michael Carrick）接掌帥印後的連勝紀錄，雙方在今英超第26輪賽事中以1比1戰成平手；而托特納姆熱刺則以1比2不敵紐卡索聯，排名下滑至第16位，使總教練弗蘭克（Thomas Frank）的帥位岌岌可危。塞斯科（Benjamin Sesko）在傷停補時階段為曼聯攻入關鍵一球，於客場艱難逼平西漢姆聯，令卡里克上任後的完美開局畫下句點。與此同時，熱刺在主場吞下敗仗，這已是他們本賽季13場主場聯賽中第11次未能獲勝，失望的主場球迷更在比賽中高喊「你明早就要被解僱」的口號。「鐵鎚幫」西漢姆聯雖未能全取3分，但仍憑藉此役積分提升保級希望，這讓一位曾發誓「曼聯若無法取得五連勝便不理髮」的紅魔球迷只能繼續等待。卡里克麾下的曼聯近期連克兵工廠、曼城與熱刺，豪取四連勝的強勢表現，曾讓外界呼籲球團應將這位季末約到期的主帥轉正。That Benjamin Sesko finish. 😍🇸🇮 pic.twitter.com/3jnn2hTDUz— (fan) Frank 🧠🇾🇪 (@FrankEra_) February 11, 2026然而，本場比賽由桑托（Nuno E
雲嘉首家飯店完成溫室氣體盤查 長榮文苑酒店邁向淨零轉型
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】在全球邁向2050淨零排放的趨勢下，長榮文苑酒店（嘉義）依循ISO […]
許允樂首公開求婚影片！李玉璽哽咽誓言惹哭她「這一刻能快樂到70歲」
許允樂與小6歲的歌手李玉璽於去年底閃電宣布婚訊，兩人目前積極做人中。時隔數月，許允樂昨（10日）在 IG 釋出求婚當天的完整側拍影片，還原那個改變她人生的時刻，她透露當天剛結束年度最後一場講座，本以為只是平凡的下班路，還開心地與工作人員告別，沒想到身邊的人早已與李玉璽串通好，笑稱大家不是送她上車，「根本是送我去被求婚。」
塑膠做的？冬奧傳「獎牌與繫帶分離」品質爭議 主辦單位著手調查原因
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導2026年米蘭冬季奧運會近期傳出多件獎牌品質爭議，有多名選手反映，獎牌在拿到手不久後出現繫帶脫落等狀況。對此，冬奧...
葛兆恩傳戀「星二代殺手」 經紀人答非所問
已故藝人高凌風兒子葛兆恩（寶弟）近年事業起飛，演出BL直式影集受到好評，今日傳出戀上「星二代殺手」吳心緹，愛情、事業兩得意。根據《壹蘋新聞網》報導，葛兆恩近來與吳心緹傳出緋聞，但其母親金友莊表示不清楚，表示較少干涉兒子工作及交友狀況，基本上只照顧他的生活起居，但金友莊表示「年輕人一定需要朋友，他交朋
被爆幣圈虧8億！黃立成親回投資現況 曝親弟黃立行不演《功夫》「他歹逗陣」
投資幣圈的「麻吉大哥」黃立成近期傳出帳面虧損逾8億，但他仍神清氣爽的出席《功夫》首映。外界盛傳他豪擲12億台幣入主超級豪宅「陶朱隱園」，由於首映地點正位於該豪宅附近，被問到是不是真的是從陶朱隱園走路過來？他自嘲：「哇就村一枝呀，嘸啦。」至於最近投資情況如何？他笑回：「攏好啦！」
杜忻恬火辣熱舞引尖叫 康康老淚縱橫忍不住喊：好性感
【緯來新聞網】杜忻恬在《綜藝一級棒》特別節目中的「舞王舞后爭霸戰」勁歌熱舞，她開錄前反覆練習舞步，一
艾莉絲移居英國4年！自曝被同化 「2大行為」超明顯
女星艾莉絲與英國外交官丈夫馬培迪再婚後，於2022年帶著兒子威廉弟和前夫生的女兒梨梨醬，一家四口移居英國倫敦。近來她在社群網站分享，定居英國被同化，其中有「2大行為」特別明顯。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
鄧紫棋穩交8年一度傳秘婚！男友「驚人背景」遭起底 外公曾娶關之琳
G.E.M.鄧紫棋「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會2.0台北站，將於4月9日至12日在台北大巨蛋登場，4場共16萬張門票開賣即秒殺，足見高人氣。除了演藝事業表現亮眼，鄧紫棋感情生活也備受關注，與造型師男友Mark Ngai（魏俊杰）穩定交往8年的她，早前一度傳出祕密結婚，不過本人否認。
才暫緩懷孕！八點檔女神突喊「胃口不太好」陳志強6字放閃
陸元琪怒了！爆袁惟仁家屬要她「別去告別式」 痛批：婚姻殺手
資深音樂人袁惟仁2日病逝，享年57歲。前妻陸元琪沉澱數日後吐露對前夫的不捨與愧疚，豈料12日她在社群平台發文透露，袁惟仁家屬竟透過孩子轉達要求她別出席告別式，讓她痛批對方「到底什麼素質」。
雙胞胎被殺害時還含著糖果 田秋堇落淚：很自責…我到的時候可能還活著
電影《世紀血案》翻拍台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起爭議，也讓不少人開始關心這起令人心碎的事件。監察委員田秋堇是當時林義雄的秘書，也是第一個踏進林宅血案現場，將重傷的林家長女林奐均送到醫院的人。她接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，還原當時情況，數度哽咽落淚，更難過說雙胞胎林亮均、林亭均是流血致死，她常常想，「她們搞不好想叫我，我竟然不知道…我非常自責」。
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
《陽光女子合唱團》「隱藏版正妹」爆紅！IG神到了 甜美側拍曝光
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》，票房連續30天都穩居第一，截至10日已超過新台幣5億，取代原本由魏德聖所執導的《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》、累積票房超過4.7億，躋升第二名。電影上映至今話題不斷，片中的演員引起討論，其中一名「大眼正妹」就意外爆紅，IG被神到了，真實身分也隨之曝光。
蔡幸娟具商業頭腦！牽線葉蘊儀來台發展、砸3.38億買豪宅
資深歌手蔡幸娟以甜美嗓音聞名，有著「中國娃娃」、「小鄧麗君」的稱號，成名曲包括《東方女孩》、《緣份》等，近年淡出歌壇，鮮少在螢光幕前曝光，因為女兒名媛話題掀起討論，讓眾人再度回憶起她的歌聲，除了舞台上風光一面，私下的她極具商業頭腦，不僅砸下上億元購買東區豪宅，還簽下葉蘊儀來台發展，成功打開知名度。