葛兆恩輸了直接「海邊脫褲子」！合體3男神拍寫真「滿不受控」

陳峻廷（左起）、張哲偉、紀成澔、葛兆恩出席簽書會。（量籽計畫提供）

BL劇《全面管控》張哲偉、陳峻廷CP，以及《對立而已》葛兆恩、紀成澔（Nelson）CP，4位人氣男星共同推出全新寫真書《Pages of Us：Boys in Light》，日前舉辦簽書會，近距離與粉絲互動，還驚喜首唱量身打造的全新單曲〈不管天多黑都有我陪〉，儘管戲劇已播近1年，但CP互動的火花仍引來現場滿滿人潮力挺。

拍攝期間流傳的「海邊脫褲子」趣事，葛兆恩直接承認：「有！我跟 Nelson 輸了。當時真的已經完全不像在工作，根本像出去玩。」陳峻廷也補充：「一群男生在空檔就會自己找樂子，隨口說猜拳輸的要脫褲子，大家又被激到，就留下了那幾張迷之照片。」台下粉絲笑成一團。

葛兆恩（左起）、紀成澔、張哲偉、陳峻廷與粉絲大合照 。（量籽計畫提供）

4男神演唱新歌，張哲偉參與歌詞創作，以溫柔旋律描寫青春裡的相遇、心動與陪伴，傳遞「即使世界再黑暗，也有人願意並肩同行」的暖心力量，作為送給粉絲的溫暖禮物。

聊起寫真書中特別受粉絲喜愛的「失控版」畫面，張哲偉在簽書會現場直接詢問粉絲：「有買失控版的舉手，你們覺得這4帥裡面誰最失控？」

葛兆恩笑說：「其實大家都滿不受控的，只是程度不一樣。」接著點名陳峻廷隨時活力滿滿：「我跟 Nelson 比較容易在上工前或放飯前變得很安靜，因為會餓、會累，張哲偉應該算最受控的，陳峻廷則是最不受控，但也是能量最滿的那個。」陳峻廷則自嘲：「過了某個時段大家就會開始各自發瘋，嘻笑打鬧樣樣來，可能還是我吧。」

張哲偉也爆料葛兆恩私下反差萌十足：「他平常看起來帥帥酷酷的，但拍攝時常突然很深情，甚至會跑去跟山上的牛對話，讓大家都忍不住笑出來。」從寫真書的青春胡鬧氛圍，轉換到單曲溫暖陪伴的情感，4人感觸良多，紛紛表示：「有一種做夢的感覺，好像才過了一個夏天，實際上卻已經走過了一年。從戲裡到戲外，能和粉絲一起創造這些時刻非常幸福也希望這首歌能繼續陪著大家。」

