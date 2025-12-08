葛兆恩重現陽台親熱名場面 紀成澔：我像待宰羔羊

《黑白原來是真的》上線一個月突破600萬次觀看！葛兆恩（右起）、紀成澔、夏和熙、孫恪傑現身壓軸特映掀高潮。（圖／結果娛樂提供）

直式影集《黑白原來是真的》上線一個多月，全平台觀看數突破600萬次。上週四（4日）迎來甜蜜大結局，昨（7）日特別舉辦「一起幸福吧」壓軸特映活動，葛兆恩、紀成澔、夏和熙與孫恪傑帥氣登場，吸引超過200位粉絲熱情到場。

葛兆恩與紀成澔在《黑白原來是真的》大膽突破尺度，以自然默契與超甜互動成功圈粉。談到最難忘的親密戲，葛兆恩分享，兩人在家中沙發盡釋前嫌的戲碼最具挑戰性，紀成澔則坦言，最讓他臉紅的是在後台休息室的挑逗戲，「葛兆恩的眼神超有侵略性，我整個人像待宰羔羊，真的很害羞！」紀成澔也補充，有場和好後的親密戲中，葛兆恩急著替他脫衣服，「我想反脫他，他卻一直護著自己不讓我脫！很壞，但又很可愛。」

紀成澔（左）與葛兆恩大膽突破演出尺度。（圖／結果娛樂提供）

出道多年的夏和熙在《黑白原來是真的》挑戰至今最大尺度的親密戲，他表示接下角色時最緊張的就是床戲情節，「拍攝前時候我有小酌一點威士忌放鬆心情，實際拍時其實是覺得滿好玩的。」

特映當天，四位主演與粉絲一同觀賞大結局，映後在導演蔡妃喬帶領下驚喜回應粉絲敲碗，現場呈現「片中沒演出、卻人氣爆棚」的話題名場面「陽台親密戲」。葛兆恩與紀成澔從走位、情緒到即興互動都細膩重現，以滿滿誠意呈現粉絲心中未完成的畫面，現場尖叫聲不斷、氣氛沸騰，也為《黑白原來是真的》留下最浪漫的註腳。

