葛兆恩、紀成澔裸身床照曝光 夏和熙挑戰大尺度親密戲

【緯來新聞網】直式影集《黑白原來是真的》上線一個多月，全平台觀看數突破600萬次。影集於4日迎來甜蜜大結局，昨（7日）特別舉辦「一起幸福吧」壓軸特映活動，主演葛兆恩、紀成澔、夏和熙與孫恪傑帥氣登場，吸引超過200位粉絲熱情到場。葛兆恩與紀成澔在活動上深情合唱，兩人默契與眼神交流讓全場瘋狂；夏和熙則首次公開演唱插曲，以溫柔嗓音讓現場觀眾瞬間沉浸；孫恪傑化身「寵粉經紀人」，面對粉絲自拍要求全程有求必應。四位主演復刻多段劇中名場面讓粉絲彷彿再度走進劇中的情感世界，活動在歡笑與感動中落幕，為這部人氣直式影集畫下溫暖而深刻的完美句點。

廣告 廣告

葛兆恩（右起）、紀成澔、夏和熙、孫恪傑現身壓軸特映掀高潮。（圖／結果娛樂提供）

葛兆恩與紀成澔在《黑白原來是真的》中大膽突破尺度，以自然默契與超甜互動成功圈粉。談到最難忘的親密戲，葛兆恩分享，兩人在家中沙發盡釋前嫌的戲碼最具挑戰性，「前面情緒沈重、後面轉為甜蜜，台詞與動作都很考驗默契，但演起來很過癮。」紀成澔則坦言，最讓他臉紅的是在後台休息室的挑逗戲，「葛兆恩的眼神超有侵略性，我整個人像待宰羔羊，真的很害羞！」

葛兆恩（下）、紀成澔大尺度甜蜜床戲曝光。（圖／結果娛樂提供）

兩人默契極佳，拍攝時常不自覺加戲。葛兆恩透露，「有幾場親密戲後我會脫口說『早安』，Nelson也會回『早安』，這是劇本沒有的，後來變成我們吻後的小口頭禪。」紀成澔也補充，有場和好後的親密戲中，葛兆恩急著替他脫衣服，「我想反脫他，他卻一直護著自己不讓我脫！很壞，但又很可愛。」

夏和熙（左）在劇中藉酒意向孫恪傑坦白心意。（圖／結果娛樂提供）

出道多年的夏和熙在《黑白原來是真的》挑戰至今最大尺度的親密戲，他表示接下角色時最緊張的就是床戲情節，「拍攝前時候我有小酌一點威士忌放鬆心情，實際拍時其實是覺得滿好玩的。」重新回到演員身份，他分享這次最大的收穫是在角色中學會情緒的釋放，「因為在現實生活裡，好像不太會有這麼明顯或直接的表達方式，尤其是對於愛這件事。」孫恪傑則在拍攝親密戲前做足心理建設，「這個題材對我來說，無疑是全新的挑戰！最挑戰的是，如何真實地詮釋角色的情感變化，這需要極大的投入和真誠，也在拍攝過程中不斷探索和學習。」兩人不約而同表示是難得且深刻的表演經驗。



《黑白原來是真的》由結果娛樂股份有限公司、東西文娛股份有限公司、松露文化創意有限公司聯合出品，蔡妃喬擔綱導演與編劇，卡司集結葛兆恩、紀成澔、夏和熙、孫恪傑，以及葛宸羽、江睿洋、張瀚元、朱宇青、黃靖雅、宋米樂、陳詠芯等人共同演出。影集現正鎖定《IsReal是真的》、《VBL series》YouTube頻道，以及YOUKU優酷國際版、OnReel APP同步播出。

更多緯來新聞網報導

柏霖演唱會哭到唱不下去 歌迷全力接唱救場

徐新洋受老婆特訓！初體驗2小時完事 自豪不輸老爸徐乃麟