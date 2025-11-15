葛兆恩28歲生日宣布砸重金開發「追劇APP」 鉅額數字曝：大家說我瘋了
記者趙浩雲／台北報導
由葛兆恩、紀成澔主演的直式影集《黑白原來是真的》上線短短20天，全平台觀看突破300萬次，話題熱度持續攀升，今（15）日舉辦慶功媒體茶敘，身兼出品人、製作人及主演的葛兆恩剛過28歲生日，感動表示非常感謝大家的支持，他透露砸7位數創力追劇APP，「大家都說我瘋了！」
葛兆恩、紀成澔作為台灣BL劇首組「二搭CP」葛兆恩表示，日前剛看完全集，看到兩人春色無邊的親密戲仍不免害羞，笑說：「不敢直視這個直式影集。」至於哪一幕最讓他招架不住？他分享：「有段還未播出的劇情，是早餐吻後我要把Nelson抱上中島，導演喊卡後，我以為機器沒錄了，就開玩笑把他扛著走去陽台，像是要完成未竟之事一樣，沒想到全都被收錄進正片裡。」兩人也大方預告，後續劇情將有更多超越過往尺度的吻戲與床戲，不論情緒張力或親密程度都大幅升級，保證讓觀眾心跳加速。
剛迎來28歲生日的葛兆恩，被問及今年的生日願望時，首次對外宣布一項重磅祕密計畫。為了讓粉絲能更方便、快速地欣賞影視內容，他打造出一款名為「OnReel」的影視平台APP，他表示：「籌備一年多，經歷無數次技術測試，現在終於可以上線使用，預計很快就能在平台上解鎖《黑白原來是真的》的完整集數。」
葛兆恩坦言，為了讓這個平台成真，他毫不猶豫投入七位數存款，「一開始大家都說我瘋了，辦演唱會、做直式影集、做APP平台……我都做到了。其實我內心是個悲觀主義者，畢竟不是這方面專業出身，但我會全力以赴，大不了就是失敗。」一旁的紀成澔也給予鼓勵，透露兩人常在深夜談心，並為葛兆恩注入「相信的力量」。葛兆恩說：「他很陽光，讓我能把陰暗面收起來，我們互相打氣、一起變得更好。」
《黑白原來是真的》由結果娛樂股份有限公司、東西文娛股份有限公司、松露文化創意有限公司聯合出品，蔡妃喬擔綱導演與編劇，卡司集結葛兆恩、紀成澔、夏和熙、孫恪傑，以及葛宸羽、江睿洋、張瀚元、朱宇青、黃靖雅、宋米樂、陳詠芯等人共同演出。10月27日起已在戲劇官方IG，及《VBL series》YouTube頻道限時免費觀看，每日更新兩集，中午12點與晚間8點各上架一集。
