葛兆恩28歲生日砸百萬再創副業 「動念退出演藝圈」謝謝紀成澔拉住他

葛兆恩、Nelson紀成澔近期二度合作拍攝BL，15日舉辦直式影集《黑白原來是真的》慶功媒體茶敘暨聯名甜甜圈啟售活動。5天前才剛過28歲生日的葛兆恩，搶先透露今年生日，砸了7位數完成了件大事，當場還秀出成果，令人驚訝不已。

葛兆恩與紀成澔因BL劇《對立而已》組成「黑白CP」，《黑白原來是真的》為兩人的二搭作品，除了劇情甜蜜滿點，更是挑戰出道以來最大尺度，加上為直式影音，整個螢幕都充斥著兩人的Body，肉色面積大到自己看了都害羞不已。

回想最令人臉紅心跳的場景，葛兆恩笑說一場在廚房中島的早安吻，導演喊卡以後，紀成澔說了句「我們去房間」，他也順勢地接哏「走那我們去陽台」，隨即就把對方扛到陽台，由於當時鏡頭還在拍，兩人的反應又可說相當自然，導演於是決定將這幕剪進正片。

葛兆恩剛過28歲生日，紀成澔笑說已經把自己當成禮物送給他，此話也並非全然客套，葛兆恩坦言，原本有意退出演藝圈、退居幕後，是紀成澔讓他重拾對表演的熱情，也更加認識這個世界：「他常常跟我說不要心情不好，看到他陽光的一面，我就覺得陰暗面要收起來一點。」紀成澔則反過來謝謝葛兆恩，常常給予心靈上、言語上的支持，讓他能放心做許多事。

談到生日願望，葛兆恩表示最近做了個專門看直式影音的App「OnReel」，雖說仍在製作中、有部分功能需要完善，但已有了大概的雛形。他在一年多前拍攝《對立而已》時，就已有此規劃，笑說為了這個程式，基本上已花光全部積蓄，與三個合夥人投資超過七位數。

籌措資金並不容易，葛兆恩被打槍過不少次，媽媽金友莊也因為不懂這塊市場、不敢贊助，但對他而言最困難的不是創業基金，而是商業模式如何變現，「給我最大的挑戰是，開拍時要進入角色，喊卡時要處理商業上的事，想放棄是當然的，是紀成澔一直把我拉回來。」

葛兆恩與紀成澔其實年紀僅相差六個月，不過言語間態度頗為老成，紀成澔笑說，在休息室，自己在看音樂舞台，葛兆恩則是在看財經新聞，最近還在聽道德經，令人目瞪口呆。

或許也因為如此，竟有粉絲敲碗兩人演父子，對於三搭，兩人都不排斥。葛兆恩認為，還是要看《黑白原來是真的》反饋如何，「有機會，投資回報很好，大概98%機率吧！」兩人戲裡戲外感情都要好，不管是戲劇還是外景節目、演唱會都沒問題。

另一方面，葛兆恩、紀成澔11/30即將與VBL第二季演員們，一同舉辦《Every Fantasy Possible》FANCON in TAIPEI。葛兆恩說，先前粉絲敲碗他唱跳，這次會盡體力所能跳給大家看，紀成澔也爆料：「他一直跟我說他是唱跳始祖！」

直式影集《黑白原來是真的》共77集，總計180分鐘，目前播至第39集，預計於12/5迎來大結局。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導