葛如鈞痛批教育部：用禁止限制青少年理解世界是可恥的

國民黨立委葛如鈞20日在立法院質詢教育部次長,針對教育部要求禁止短影音平台及限制學生赴陸交流提出嚴厲批評。葛如鈞以歌德名著《少年維特的煩惱》為例,反諷教育部「只要有人檢舉就要禁」的荒謬邏輯,痛批「用禁止來限制青少年理解世界是完全無效的,這種方法是可恥的」。 葛如鈞指出,教育部書面報告稱特定短影音平台推送自殺影片傳達負面訊息,要在校園禁止,質問「要不要禁止學生閱讀少年維特的煩惱?還是台灣少年不能有煩惱,只能正面積極陽光充滿愛?」他強調,作為負責任的大人應教導學生認知訊息,而非用限制方式審查。 葛如鈞更痛批教育部發文要求學校必須於學生赴中國大陸交流一個月前上平台登錄,活動後一個月內回報活動概況,且將不定時檢查填報情形,列入行政紀錄及獎補助款參據。 他質問「哪一個法條讓你們這樣做?」教育部次長僅回應依據兩岸關係條例第33條,但葛如鈞反駁該條文並未要求學生自我檢核或填表。 葛如鈞引述學生反映,已被要求進行自我檢核,由各系辦公室負責處理後續通報行程,怒批「這不是綠色恐怖什麼是綠色恐怖?學生又不是公務人員,校方有什麼義務要通報學生赴陸行程?」他痛批教育部「一紙公文大學雞飛狗跳,什麼時候才能對教育做有點幫助的事?」

