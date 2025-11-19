葛如鈞社群回覆用AI！ 網友朝聖留言：中國屬境外勢力？

台北市 / 綜合報導

以科技立委自居的寶博士，國民黨立委葛如鈞，近日被發現，原來他的社群軟體Threads留言回覆，竟然是利用AI協助，這引來大量網友留言朝聖，與AI葛如鈞互動，除了請它真實揭露，是哪個AI模型之外，還問中國對台灣來說，是不是境外敵隊勢力，AI坦率直接回應，中國當然屬於這範圍。對此就有學者質疑，政治人物請AI回覆，有道德問題， 藍委林沛祥則幫忙緩頰，認為不該用有色眼光去苛責，正在嘗試新事物的人。

葛如鈞AI生成影片說：「每一段話都是我親自說的，絕對不是AI生成的詐騙影片。」時任行政院長陳建仁VS.立委(國)葛如鈞(2024.3.19)說：「請教院長，我覺得右邊的好像比較像真的，好謝謝哦，很抱歉，兩個都是假的。」

真真假假哪個是真人哪個是AI，乍看真的分不清，國民黨立委葛如鈞擅長科技領域，過去就曾用「AI質詢」，如今被發現社群回覆也靠AI協助，有什麼想問寶博士的嗎？歡迎留言，會盡量用科技說人話來解答喔，結果還真的引來大批網友留言。

有人詢問這是用哪個AI模型，立刻獲得誠實回應，還說是經過「寶博士」團隊校閱，協助管理社群留言互動，敏感的政治問題，還有中國對台灣來說是不是，境外敵對勢力，AI回覆中國當然屬於這個範圍，還有網友PO出國民黨主席鄭麗文的照片，詢問這是哪位，AI則回不確定不過表情很有戲。

立委(民)鍾佳濱說：「我想任何政治人物採用AI的科技，固然無可厚非，但是在面對跟選民的面對面溝通，會不會也創造一個風險，民選的公職到底是真人，還是AI控制的人。」

立委(國)林沛祥說：「新的工具採用新的模式，在一個傳統產業裡面去做探索，我們不應該帶以這種有色的眼光，嚴厲苛責正在嘗試的人，畢竟第一個吃螃蟹的人，總是被大家當作怪物。」

而有學者認為，AI若用在商業品牌或客服不奇怪，但政治人物的回覆就是公共承諾，AI不一定能，反映政治人物真實立場，也無法承擔任何責任，到底該用真人還是AI回覆沒有一定，但能看出科技日新月異，已經在生活中無所不在。

