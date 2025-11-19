葛如鈞社群AI小編講出大實話？綠黨團：資料庫看來還沒被中國污染

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立委葛如鈞經營社群Threads，近日被發現利用AI小編與網友互動，不少人開始留言詢問國民黨反共立場，甚至要求提供烹飪食譜、機票購買管道等，其AI小編都有問必答，甚至直言「若蔣中正看見現在的國民黨會大聲問『你們倒底發生什麼事』」，引發討論。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（19）日表示，過去依賴AI有風險，尤其中國AI系統有大量偏頗的資料，或許葛如鈞用的AI還沒被中國污染。

廣告 廣告

鍾佳濱提醒，AI只是一個參考，過度依賴AI會有風險。（資料照）

鍾佳濱今早受訪時說，民選政治人物都會盡量透過網路社群跟民眾接觸，像臉書有小編代筆，大部分官網也是由小編主持，但如果變成由AI代勞，未來選民就要思考，他們到底是在跟誰對話。雖然政治人物使用AI無可厚非，但跟選民面對面溝通，是否會創造風險，讓選民懷疑公職人員到底是真人，還是AI控制的人，這點值得深思。

媒體提及，若向葛如鈞的Threads詢問國民黨反共立場，其AI小編竟回答「蔣中正可能會問現在的國民黨到底發生什麼事」。鍾佳濱指出，主要看他使用的AI是哪國訓練的，如果是一般英美體系的AI系統，或許會得到西方觀點的答案，但如果國民黨選用中國開發的AI，可能就會回答中共史觀、中共政治立場。

鍾佳濱也提醒，AI只是一個參考，過度依賴AI會有風險，尤其中共AI系統的大量資料有偏頗，使用上必須特別留意，或許國民黨政治人物目前使用的AI還沒被中國資料庫污染。

更多FTNN新聞網報導

陸AI虛擬主播介入藍黨魁之爭！張亞中爆影片全挺特定人 籲查是否違反反滲透法

高市早苗拋「台灣有事」非挑釁！林右昌：是對世界局勢的清醒判斷

日中關係緊張！ 賴清德籲中國克制：別成麻煩製造者

