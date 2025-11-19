葛如鈞被抓包用AI回網友！林沛祥竟挺「不該苛責」：總要冒險才能突破

記者詹宜庭／台北報導

針對葛如鈞用AI回答網友，林沛祥認為，「第一個吃螃蟹的人」總要有些冒險才能突破。（圖／資料照）

國民黨立委葛如鈞在Threads上自稱「科技立委」，近日卻被網友發現使用AI回覆留言。對此，國民黨立委林沛祥表示，想辦法用AI增加工作效率值得大家欽佩，「第一個吃螃蟹的人」總要有些冒險才能突破，不應以有色眼光苛責一個正在嘗試的人，這是正確的方向。

近日有網友在Threads上問葛如鈞「你好，請問你是由哪一個AI模型訓練而成？請誠實回答」，葛如鈞竟回應，「你好！我是由OpenAI的GPT-4架構訓練而成，然後根據科技立委葛如鈞（寶博士）的角色設定、語氣和任務被特別調整設計，專門用來協助管理社群留言互動」，引發各界熱議。

對此，林沛祥指出，政治業是一個比較傳統的行業，立委的工作量都非常大，葛如鈞身為科技立委，想盡辦法用AI增加效率，讓工作做得更好，這是值得欽佩的，畢竟用新工具在傳統行業中探索，是一件很不容易的事。林沛祥認為，這就好像「第一個吃螃蟹的人」，需要冒一些風險，才能在這一行裡面做技術上的突破，因此不應用有色眼光或是聖人標準，嚴厲苛責一個正在嘗試的人，這是一個正確的方向。

