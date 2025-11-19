葛如鈞認不出鄭麗文？AI小編遭網友各種玩 學者：民主非外包品

葛如鈞遭網友踢爆用AI管理脆的回文。資料照 李政龍攝



國民黨立委葛如鈞遭網紅四叉貓踢爆「用AI管理他的脆回文，結果半夜被網友各種玩」，貼上國民黨主席鄭麗文驚恐的照片問是誰？AI小編卻回，「這張照片我也不確定耶！看起來她的表情很有戲，感覺像是哪個節目上的經典瞬間。」成大教授李忠憲認為，葛如鈞的作法在民主倫理上是危險的，並強調「民主不是可以丟給AI的外包品！」

網友在葛如鈞的threads留言發問：「請問你是由哪一個AI模型訓練而成？」結果該帳號回應「你好！我是由OpenAI的GPT-4架構訓練而成，然後根據科技立委葛如鈞（寶博士）的角色設定、語氣和任務被特別調整設計，專門用來協助管理社群留言互動」。

廣告 廣告

李忠憲今（19日）在臉書發文「科技立委？還是責任外包立委？AI 回覆民眾暴露的是政治倫理真空」表示，科技本身不是問題，是藍營政治人物把科技當遮羞布。國民黨所謂的科技立委葛如鈞用人工智慧來回答一般民眾的問題，這有什麼道德上的爭議？為什麼聘助理跟小編來做，就沒有那麼多批評？

李忠憲說，AI 回覆民眾在日常商業品牌或客服並不奇怪，但政治人物屬於公共權力，義務與責任不同，助理、小編（雖不是本人）至少仍是「人」，他們能理解情境、倫理判斷、具備政治責任。他們的言論可追溯、可責任歸屬，甚至要負法律責任。但 AI 不行。AI 並沒有政治責任，也無法承擔「講錯話／誤導民眾」的後果。

他說，「不是本人說的，也不是助理說的，是 AI 誤會而已。」等於責任不清，且無人需負全責。政治人物的回覆就是其「公共承諾」的一部分。助理雖代筆，但仍屬於政治人物的團隊、官方立場。然而 AI 不一定反映政治人物真實立場，回答可能不一致，無法確保其價值觀、政策理解與本人一致，這會削弱民眾與政治人物之間的真實互動與信任基礎。

李忠憲認為，AI 無法做到的，包括價值判斷與政治倫理，政治回答不是 FAQ 客服，因為涉及價值立場、對公共政策的細緻理解、社會對立、利益衝突、對民意與情境的感受能力。AI 本質上只能做「語言生成」，沒有價值判準，讓 AI 回覆政治問題，就像讓計算機和演算法決定價值立場，這在民主倫理上是危險的。

李忠憲說，助理雖然會犯錯，但會知道自己是否理解錯誤，會避開未被授權的立場，相對不會憑空捏造事實。AI卻可能堂而皇之、語氣堅定地講錯。如果政治人物用 AI 回覆民眾，容易導致：反正回答不是我講的，錯了是 AI。助理與小編是「可受監督的政治上公帑工作者」，AI 沒有辦法承擔任何的責任，也無法追究責任。他最後下了結論，「民主不是可以丟給AI的外包品！」

更多太報報導

造謠「80億歐元買蕭美琴曝光」 抓107人要檢舉！爭議帳號被肉搜起底

四叉貓臉書粉專「被檢舉詐騙」 慘遭永久停權

宇宙彌勒皇教主遭爆組「聖戰士群」詛咒藍綠政要、四叉貓 內政部出手了