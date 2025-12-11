葛如鈞質疑文化部設「隱形紅線」 呼籲別用紅線箝制言論自由

民眾黨立委葛如鈞10日在立法院教育及文化委員會質詢文化部長李遠時,針對「親中藝人」爭議提出質疑,批評政府對藝人設置「隱形紅線」,呼籲不應進行政治審查。

葛如鈞在質詢中先詢問李遠部長的家庭背景,得知其父親1945年從福建來台,為外省第二代。他藉此指出台灣文化豐富正是因為匯集四面八方的文化。隨後葛如鈞提及金鐘獎後部分藝人因談論祖籍被網友貼上「親中」標籤,詢問公廣集團是否會因藝人政治立場影響合作意願。

公視、中央社、客家電視台及Taiwan Plus代表皆明確表示「不會」進行政治審查。然而當葛如鈞追問文化部立場時,李遠卻回應稱「親中本身是假議題」,但隨即提及「兩岸人民條例」及陸委會所劃的「紅線」,表示若藝人在中國發表「傷害台灣主權」的言論就不可接受。

葛如鈞對此表達驚訝,質疑:「您是文化部代表還是陸委會代表?」他批評李遠前後矛盾,公廣集團才剛說不會政治審查,文化部長卻重申有紅線存在。更令人震驚的是,李遠透露文化部曾「調查」藝人背後是否有集團操控,葛如鈞痛批此舉如同「警總」作為,質問:「我們不是言論自由的社會嗎?」

葛如鈞進一步以《教父》、《射鵰英雄傳》、《何日君再來》等當年被查禁的暢銷作品為例,指出封堵不是防止文化傳播的方法。他提及李遠作品在小紅書上受到好評,建議應採取「文化逆滲透」策略,以台灣優質文化反向影響對岸,而非一味禁止。

