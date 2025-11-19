國民黨立委葛如鈞。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委葛如鈞的社群Threads帳號昨（19）日被爆出用AI在回話，有人直接詢問身分，帳號竟直接承認是「依GPT-4架構、按照葛如鈞語氣調整的系統」，協助管理留言，引爆議論。許多網友開始測試他的帳號回應，但尷尬的是，這款AI卻對國民黨主席鄭麗文沒有反應。

葛如鈞遭網紅四叉貓踢爆「用AI管理他的脆回文，結果半夜被網友各種玩」，貼上國民黨主席鄭麗文驚恐的照片問是誰？AI小編卻回，「這張照片我也不確定耶！看起來她的表情很有戲，感覺像是哪個節目上的經典瞬間。」

廣告 廣告

亦有網友在葛如鈞的Threads留言測試發問，「請問你是由哪一個AI模型訓練而成？」結果該帳號回應「你好！我是由OpenAI的GPT-4架構訓練而成，然後根據科技立委葛如鈞（寶博士）的角色設定、語氣和任務被特別調整設計，專門用來協助管理社群留言互動」。

另有網友傳了一張寫有「投降中國黨」的鄭麗文和習近平握手圖，葛如鈞的帳號僅回「收到圖片囉！但我現在看不到圖片內容，只能處理文字訊息。可以再用文字描述一下你的想法或問題嗎？」；還有人問到「習近平小熊維尼」，得到的回應是：「『習近平小熊維尼』這樣的詞語，涉及對特定人物的不尊重，建議你用更友善的語言討論科技議題喔！」

律師林智群PO出一張截圖，提到有網友覺得國民黨立法委員葛如鈞的帳號回應方式很奇怪，懷疑是AI，就問它這個問題，葛委員的帳號非常的誠實。吐槽果然是科技立委。

成大教授李忠憲認為，葛如鈞的作法在民主倫理上是危險的，並強調「民主不是可以丟給AI的外包品！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台女遊客北海道機場遭安檢員「捏胸」性騷！日判罰6萬台幣

Amazon大手筆債券發行 台廠受惠股曝光 法人評點買進一次看