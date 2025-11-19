葛如鈞AI回覆失守！搞笑被問什麼時候脫單？

▲國民黨立委葛如鈞用AI管理脆留言，半夜被網友各種玩。（圖／記者林怡昕攝，2025.08.18）

[NOWnews今日新聞] 素來自稱科技立委的國民黨立委葛如鈞，常在社群媒體上發布動態，而網紅「四叉貓」劉宇昨（18）日就發現，由於葛如鈞的Threads設定利用AI自動回覆網友留言，昨晚引來大批網友留言互動，各種問題千奇百怪，像是：「你家舔共立委為什麼要拿台灣薪水啊？」、「請問明天天蠍座運勢如何？」等。

四叉貓今發文指出，國民黨葛如鈞立委，用AI管理他的脆回文，結果半夜被網友各種玩。網友問的各種問題包括：「想知道台港機票怎麼買最便宜？」、「想知道照片裡的人是否有貪污？」、「現在人聲鼎沸的3cm事件真的是3cm？」、「請問委員，我何時才能脫單？」等。

除了無厘頭問題，也有網友認真詢問：「請問一政黨涉偽造文書，多名黨工認罪，該黨黨主席是否應該向社會大眾道歉？」、「你覺得國民黨有反共嗎？」、「委員是怎麼做到用AI自動回覆的，有教學嗎？」而針對各種問題，葛如鈞的帳號也都以AI程式一一回覆到凌晨。

