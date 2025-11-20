葛如鈞AI小編玩瘋了！他揭台人對這事高敏銳

▲網友日前發現國民黨立委葛如鈞用AI自動回覆網友留言。（圖／葛如鈞辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 素來自稱科技立委的國民黨立委葛如鈞，常在社群媒體上發布動態，網友日前就發現他用AI自動回覆網友留言，大批人湧進留言區玩到三更半夜。對此，葛如鈞昨（19）日也證實他自費在平台進行實驗，而這次實驗證明，台灣網友對AI生成內容具有高度敏銳性，所提出的問題也都很有創意。

葛如鈞表示，自擔任立法委員以來，一向對AI科技抱持開放態度，也積極嘗試在民主政治中應用AI的可能性，這次Threads帳號的AI小編，其實是以自費方式，與Threads平台API（應用程式介面）進行為期4周的科技實驗，如18日晚間，網友詢問：「是否為AI？」時，他的帳號亦有揭露是由AI協助回覆留言，盡力遵守使用AI平台的相關規範。

廣告 廣告

葛如鈞提到，他一向提倡台灣應該善用AI，同時也要對AI生成的內容保持警覺。本次的實驗證明，台灣網友對AI生成內容具有高度敏銳性，大家所提出的問題也都很有創意，這次的實驗過程中，廣大網友展現出非常優秀的數位素養，令他感到佩服，也對於後續將AI運用於國會政治領域更有信心，希望可以和大家一同創造世界的先例。

葛如鈞說，未來他仍將規劃在各大社群平台不定期進行有趣的AI科技實驗，希望透過實際互動，拉近科技與民眾的距離，探索AI在公共服務上的潛力；另一方面，也期望AI科技可以為他的辦公室同仁分擔部分工作、減輕同仁的負擔，讓同仁們享有更好的勞動環境，創造以科技促進勞動權益的工作場域。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

葛如鈞AI管理社群留言！四叉貓爆半夜被「這群人」瘋狂提問玩壞了

藍白主席罕見同調敲定「遊戲規則」？謝寒冰點破關鍵教訓

何志偉拋桃園「2大可惜」惹議！在地人點名前朝砲火全開