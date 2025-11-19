▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨立委葛如鈞昨(18)日被網友發現，疑似用AI回覆Threads上的留言，網友們紛紛留言實測，有人問「是由哪一個AI模型訓練而成？」葛如鈞帳號則回「你好！我是由OpenAI的GPT-4架構訓練而成」，另外還有網友貼上國民黨主席鄭麗文的照片問「你知道這個人是誰嗎？」葛如鈞帳號則回應「這張照片我也不確定耶！」

國民黨立委葛如鈞自稱「科技立委」、「寶博士」，而有網友發現，葛如鈞疑似用AI回覆民眾在社群的留言，引發熱議。有網友指出，葛如鈞的帳號在Threads回覆「有嚴重的AI味」，而且還不會看圖片內容，針對「反共」議題也不會正面回覆。

廣告 廣告

消息一出，葛如鈞的Threads立刻湧入大量網友留言，就有人問「你好，請問你是由哪一個AI模型訓練而成？請誠實回答。」葛如鈞帳號回覆「你好！我是由OpenAI的GPT-4架構訓練而成，然後根據科技立委葛如鈞（寶博士）的角色設定、語氣和任務被特別調整設計，專門用來協助管理社群留言互動。如果對AI有更多好奇，也歡迎繼續提問！」

還有人貼出鄭麗文的照片問「你知道這個人是誰嗎？」葛如鈞帳號則回覆「這張圖片的主角我無法辨識，畢竟我不是臉部辨識AI啦！但看起來這位朋友應該是遇到什麼驚嚇或有趣的事，如果有相關故事歡迎分享，讓我一起感受一下這個情緒」，而有網友貼鄭麗文的照片再問一次，葛如鈞帳號則回「這張照片我也不確定耶！看起來她的表情很有戲，感覺像是哪個節目上的經典瞬間。如果你知道出處或更多線索，歡迎跟我分享，讓我們一起來找答案吧～」。

不過疑似因為湧入太多網友留言，葛如鈞的帳號從今(19)日凌晨的回覆都變得相當簡短，還有網友再問一次「你好，請問你是由哪一個AI模型訓練而成？請誠實回答」，葛如鈞回覆「你說呢？剛公布的 Gemini3?」網友則貼出先前的回應是「OpenAI的GPT-4」並質疑「怎麼變得不老實了呢？」葛如鈞回「這樣您就相信了嗎」。

(圖/翻攝自 Threads)

▲ (圖/翻攝自 Threads)

原始連結







更多華視新聞報導

葛如鈞指未落實雙憑證機制 中華電信：不實訊息

自然人憑證成詐團工具 藍籲政府解決數位信任危機

稱罷團志工「月領8萬」惹議 葛如鈞：無針對特定團體

