葛妮絲派特洛被孩子警告「必看」！ 《高校十八禁Euphoria》男主角卻認「難有連結」
改編自以色列同名影集的HBO話題影集《高校十八禁》（Euphoria），有暗黑版《性愛自修室》 之稱，以17歲毒癮女孩芮（Rue，千黛亞飾演）為主角，描寫青少年在毒品、性愛、身分認同、創傷、社交軟體等議題上的各種故事，千黛亞也同時擔任監製。在劇中飾演爭議人物奈特雅各斯（Nate Jacobs）一炮而紅的澳洲男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi），近日與奧斯卡影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）對談時，卻意外拋出震撼彈，坦言自己不確定這部影集是否真的能引發觀眾共鳴。
葛妮絲表示她是21歲女兒Apple和19歲兒子Moses的「警告」下，開始看《高校十八禁》。艾洛迪隨後表示，影集涉及藥物濫用、性、創傷等強烈主題，身為父母觀看時，是否感到「震驚」？艾洛迪說：「我覺得這部劇看起來太過極端，我不知道它如何能跟現實產生連結？」這段訪談內容在第三季籌備進入新階段之際曝光，立刻掀起熱烈討論
導演風格兩極化評論 演員希望「不要再走沉默的高中走廊」
自2019年開播以來，《高校十八禁》因其極具風格化的鏡頭語言、大膽的主題處理方式，以及對青少年情緒的極端演繹而成為話題焦點。劇集不避諱呈現毒品、暴力、性愛、創傷等議題，挑戰主流劇集能展示的尺度。
然而，導演山姆萊文森（Sam Levinson）強烈的作者風格，使該劇從視覺到敘事都極具特色，但也讓部分觀眾認為劇情過於戲劇化，遠離真實校園生活。劇迷對雅各艾洛迪的發言呈現兩極反應。有人稱讚他的誠實，認為他願意以演員角度探討角色深度；也有人擔心他的言論會削弱觀眾對新一季的期待。
雅各艾洛迪稍早在洛杉磯影藝學院博物館（Academy Museum）的活動上，曾對媒體《Deadline》談及第二季結尾奈特向警方舉報父親（Eric Dean）的行為，他認為這可能是奈特「走到盡頭，正在面對他的惡魔或甚至他的上帝」的表現，「這可能是他最後能做的事情了。」
第三季劇情未定充滿懸念 奈特將面臨父女情、愛情的破碎關係
《高校十八禁》第二季在懸念中落幕，奈特在季末的行為不僅背叛了父親，也與凱西（Cassie Howard，雪梨史威尼飾演）斷絕關係，讓凱西面對閨蜜瑪蒂（Maddy，Alexa Demie飾演）的憤怒與心碎。關係破碎與悲劇結尾，讓第三季充滿無限可能。
談及奈特在第三季的走向，雅各艾洛迪坦言：「我不知道，他（奈特）是如此不可預測，山姆（導演萊文森）也是如此不可預測，但我樂意看故事發展到任何地方。」他表示信任山姆這位「有點瘋狂的天才」，無論他將故事帶往何處，自己都樂意跟隨。
儘管對角色方向守口如瓶，雅各艾洛迪打趣地分享了他對第三季的唯一希望：「我唯一希望的是，或許我不用再默默地走在高中走廊上了。」他補充說：「因為我正在變老。」
而導演山姆李文森（Sam Levinson）已經透露了關於第三季的兩個爆炸性細節。除了將有一個五年後的時間跳躍，讓觀眾看到奈特與卡西霍華德（由Sydney Sweeney飾演）結婚，另一位主演席德妮史威尼（Sydney Sweeney）也暗示了新一季將有「宗教主題」，稱劇中角色將「找到上帝。」
