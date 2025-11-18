葛宸羽、葛兆恩姊弟首度銀幕同框 又演又唱繼承老爸高凌風天賦

葛宸羽（左）和葛兆恩姊弟今一同出席電影《解碼》映後座談。（獨具慧眼文創＆Enjoy TV提供）

導演暨編劇周學立、監製林添貴和葉詠心、攝影指導陳志軒與演員謝佳見、葛兆恩、鄭平君、吳震亞、葛宸羽、游書庭、葉周權等人，18日出席電影《解碼》媒體特映，這次是葛宸羽與葛兆恩姊弟首度大銀幕同框，可惜兩人沒有互動跟對手戲，葛兆恩開玩笑說：「現實生活中我們也不說話！」

雖然沒有一起飆戲，但姊弟兩人各自為電影奉獻電影曲，葛兆恩48小時沒睡廢寢忘食打造片尾曲〈1 to 10〉，並邀請葛宸羽獻唱；葛宸羽也演唱電影插曲〈星星落下〉，兩人均展現繼承父親「青蛙王子」高凌風能演能唱的天賦。

電影《解碼》劇組演員今現身美麗華影城跟影迷相見。（獨具慧眼文創＆Enjoy TV提供）

片中李興文跟葛兆恩飾演父子，有不少親情戲，葛兆恩分享：「拍攝最後1場戲時，剛好是我生日，興文哥就送我1塊很香的木頭，我們成為忘年之交。還有很多情緒重的戲，興文哥也教我要順著角色的情緒，我就自然流下了淚眼淚。」葛宸羽則說，也正是因為沒跟葛兆恩對到戲，才能從旁仔細觀察葛兆恩的表演，讚他很認真也很帥氣。

而男主角謝佳見對自己的表演十分要求，連小細節都下足功夫，他飾演的座艙長，不是「白帥帥」，他為角色刻意曬黑，因為他設定這位座艙長有在交際、跟有錢人攀關係，可能要跟老闆們打球，所以皮膚較黑。同時謝佳見有不少打戲，不過是「被打」的戲，直呼被打比打人難，要配合別人的節奏。

電影裡的反派吳震亞，是破億電影《角頭》系列的班底演員，他說這次雖然也是演兄弟，但又是挑戰不同的表演方式，同時他也是動作指導，忙前忙後。另資深戲骨鄭平君擁有多年深厚武打戲經驗，刀、槍、劍、棍無一不學，可惜這次也落得「被打」的下場，沒機會一展拳腳功夫。

