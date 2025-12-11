葛拉夫攜手卡瓦科斯 共譜磅礴《輝煌．交響》

記者黃朝琴／臺北報導

NSO國家交響樂團《輝煌．交響》將於明（12）至14日接連於臺北國家音樂廳、苗北藝文中心、高雄衛武營巡演，國際名指揮家葛拉夫執棒詮釋，攜手小提琴巨擘卡瓦科斯，演出在曲目焦2兩首情感豐沛的俄羅斯浪漫派經典，包括柴可夫斯基「D大調小提琴協奏曲」，以及拉赫瑪尼諾夫「A小調第三號交響曲」，為樂迷獻演氣勢磅礴的音樂盛宴。

NSO執行長郭玟岑表示，這次演出就像是家人久別重逢的聚會，NSO與小提琴家卡瓦科斯合作多年，關係密切。去年10月，邀請他率領阿波羅樂集來臺演出深受好評，而我們也常邀請指揮葛拉夫來到臺灣，彼此已建立家人般的情感。

郭玟岑提到，這一次很開心有臺灣家人加入，包括苗北藝文中心與衛武營，讓這套節目同一週末巡迴演出3場，票房都突破9成，寒冷的12月，有國際與國內的家人、樂迷們齊聚，顯得格外溫暖。

苗北藝文中心總監林佳瑩表示，2020年起，苗北藝術節「經典交響」系列開始與NSO合作，感謝這檔重要且精采節目來到苗北演出；衛武營副總監謝瑞香則說，感謝NSO為南臺灣愛樂者帶來盛宴，國際頂尖音樂家與臺灣頂級樂團，肯定激盪燦爛火花。

客席指揮漢斯．葛拉夫表示，除了臺北演出，很開心有機會到苗栗與高雄認識當地的人文風景，他要盡可能利用演出以外時間去認識這兩座城市。2首安排作品非常的俄羅斯，尤其小提琴家卡瓦科斯進行柴科夫斯基「D大調小提琴協奏曲」獨奏時，彷彿就是新作令人感到刺激；另一首拉赫瑪尼諾夫「A小調第三號交響曲」，雖然此作品首演時沒有獲得好評，但值得欣慰的是，經過三個世代，大家都發現拉赫瑪尼諾夫的作曲實力。

小提琴家列奧尼達斯．卡瓦科斯指出，柴科夫斯基和拉赫瑪尼諾夫作品所呈現的俄羅斯有著明顯的對比，柴科夫斯基的音樂能聽到他個人的掙扎，雖然這首樂曲不是他最戲劇性的作品，即便在比較快樂的段落裡，也仍然帶著一些悲傷和憂鬱。很高興再次與葛拉夫合作，第一次合作是1985年，距今已經40年，期間在世界許多地方一起演奏很多協奏曲，每次合作都很愉快。

柴科夫斯基「D大調小提琴協奏曲」，名列四大小提琴協奏曲之一，繾綣琴聲與磅礡交響激盪璀璨火花，深受樂迷喜愛；難得一見的拉赫瑪尼諾夫「A小調第三號交響曲」，延續濃厚斯拉夫風格，此乃作曲家晚期作品，與第二號交響曲相距近30年，管絃語彙漸趨精煉出奇，名家名曲不容錯過。

NSO國家交響樂團《輝煌．交響》，明起至14日接連於臺北國家音樂廳、苗北藝文中心、高雄衛武營巡演。（記者黃朝琴攝）

客席指揮葛拉夫與小提琴家卡瓦科斯，為《輝煌．交響》巡演進行排練。（NSO提供）