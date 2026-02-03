葛斯齊嗆已故女星去跟閻羅王懺悔 陳沂轟喪盡天良：史上最弱+最壞狗仔

陳沂怒斥葛斯齊在大S忌日口出惡言消費S家人。（本刊資料照）

大S（徐熙媛）過世一週年，昨（2日）親友齊聚金寶山舉辦紀念追思會，低調揭幕由具俊曄設計的大S雕像。不過資深狗仔葛斯齊深夜突然發文，開嗆某已故藝人不斷欺騙社會大眾。葛斯齊雖未指名道姓，但網紅陳沂認為，他就是在消費大S。

葛斯齊深夜發文，砲轟某已故藝人「騙子就是不斷地繼續騙，從一個人騙大家到兩個人一起騙，最後一群人一起騙社會大眾，事發一年了，我說真的我很難有同情心，我還有東西沒有放出來，就當作忌日我給妳全家最好的禮物！希望妳現在和閻羅王懺悔妳對我做的事！ 知情妳倆姐妹過去行為的人都覺得今日那大排場可笑至極。」

廣告 廣告

有網友留言勸他若有內幕就直接公布，否則盡量留點口德，但葛斯齊回覆「如果她沒兩個小孩，我一定放！ 這是我最後的底線，等他們大了，你就會看到了，遲來的真相。」

看到葛斯齊刻意在大S追思會同天發文，陳沂今（3日）發文痛批，葛斯齊每次爆料都講得煞有其事，但都拿不出證據，自己造謠大小S活該被告，大S忌日卻影射她們一直騙社會大眾，說有東西還沒放出來，要當忌日給她們全家最好的禮物，甚至叫她好好跟閻羅王懺悔，簡直是史上最弱加最壞狗仔。

陳沂表示，葛斯齊明明自己做錯事，卻要叫受害者檢討，大S都走了大家都非常難過，葛斯齊竟能若無其事講這種喪盡天良的話去傷害S家蹭流量，不解他為何可以繼續在社會走跳，「葛斯齊以後下地獄了，恐怕閻羅王都不收，罪大惡極！」

更多鏡週刊報導

具俊曄親自設計「大S紀念雕像」遭問：怎麼不像本人？ 網翻舊照、總監曝心中最初的她

大S病逝一週年！七仙女齊現身紀念雕像揭幕「獨缺Makiyo」 經紀人出面曝原因

中國《央視》00後主播亮相爆紅 共產黨員「正妹學霸」背景曝光