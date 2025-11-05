葛斯齊嗆「1600萬賠償非意外」 喊話王子：別再掩護另一對

王子（邱勝翊）昨(4日)晚間二度發聲道歉，表示會扛起責任，對此，狗仔葛斯齊先前便嗆粿粿（江瑋琳）稱認不出徵信社老闆，「奉勸想出軌的人先做功課吧」，見王子的再次致歉，葛斯齊直言：「1600萬的賠償不是意外，這就是徵信社出手與狗仔出手最大的不同！」並暗示還有另一對未爆彈沒曝光。

粿粿上星期曬影片，指范姜彥豐今年7月提出要她用1600萬買「走離婚順序」，之後兩家人坐下來協商這件事，粿粿說：「我也委託了律師一起來處理，當天也帶了一位謝先生，一開始我以為他是律師，後來才知道他是徵信社的老闆」。

聞粿粿的反應「以為謝先生是律師？？後來才知道是徵信社老闆！」，葛斯齊說：「這句話顯得偷吃還毫無預警，建議去國道上看看，立達徵信謝智博的照片比電影海報都還大，奉勸想出軌的人先做功課吧！」並暗示這次去美國行，不只有王子、粿粿有事，「簡單說一對尋求離婚、另一對尋求婚姻挽回，兩對女主角都提出過離婚，只是這次出了事，有一對被撻伐，另一對則觀望擔心被公審！」

葛斯齊進一步爆料說，王子出道早、有經驗，立刻承認原因很簡單，因為幾個月內「兩對出去」時，王子就知道被跟拍，因此馬上承認。對於王子的二次致歉文，葛斯齊指出：「王子的道歉我不知道是否是真心，他說了『總有一天一定會被爆出來』原因很簡單，在尚未爆料時，因為你們四人曾經與跟拍的人有交涉，難道你覺得那是被跟的第一天嗎？如果知錯了就別再掩護另一對，讓社會大眾看看你的誠意！說實話」。

