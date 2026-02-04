葛斯齊在大S忌日疑影射「還有料沒放出」 陳沂嗆：史上最弱狗仔
大S（徐熙媛）去年2月2日病逝於東京，近期逢她過世滿一周年，曾和她有官司風波的狗仔葛斯齊，恰巧在2日曬出黑底文，寫道：「還有東西沒放出來」、「 知情妳倆姐妹過去行為的人都覺得今日那大排場可笑至極」，雖未指名道姓，但大家猜是指大、小S，對此，網紅陳沂反嗆說：「葛斯齊真是史上最弱加最壞狗仔！」。
葛斯齊先前在節目中稱「認識大小S藥頭」，讓大、小S提起民事訴訟，並向葛斯齊求償各200萬元。2023年11月台北地院判決葛斯齊須賠償2人各30萬元，共60萬，可上訴。但葛斯齊在直播中表示自己官司不算輸，反問當時大、小S為何不告他刑事，「你告我刑事才是真的輸，你告我民事，我只是沒有把證人拿出來，輸在不把證人交出來，這叫輸嗎？」
葛斯齊說，自己沒上訴，一審判決出來就急著匯款，而有網友問是否是汪小菲出的錢？葛斯齊說：「汪沒有幫我付60萬，汪只幫我付了5萬人民幣，為什麼？我覺得可能有一件事是他對我虧欠，我跟他查證後，他最後不願意上法庭」。本月2日，葛斯齊在大S忌日時再開嗆，說：「事發一年了，我說真的我很難有同情心，我還有東西沒有放出來，就當作忌日我給妳全家最好的禮物！希望妳現在和閻羅王懺悔妳對我做的事！ 知情妳倆姐妹過去行為的人都覺得今日那大排場可笑至極」。
對此，網紅陳沂則認為葛斯齊的爆料很弱，「每次爆料都拿不出證據，還講得煞有其事」，「明明做錯事的是他，卻要叫受害者檢討？人都走了大家都非常難過，他還能若無其事講這種喪盡天良的話傷害S家蹭流量」，她也強調自己立場從沒有變過，「明明做錯事的是他，卻要叫受害者檢討？人都走了大家都非常難過，他還能若無其事講這種喪盡天良的話傷害S家蹭流量」，引來網友兩極評論，葛斯齊則在截稿前未對陳沂批評做出回應。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
